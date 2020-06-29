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「香港重新出發」國際推廣 Consulum一年公關合約近4900萬元

政治 17:42 2020/06/29

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港府早前以「香港重新出發」為題，邀請國際公關公司投標，最終由Consulum FZ LLC（Consulum）以6,289,215美元（約港幣4874.3萬元）中標。（資料圖片）

反修例風波及新冠肺炎疫情，影響香港的國際形象。港府早前以「香港重新出發」為題，邀請國際公關公司投標，協助重建香港的國際形象。最終，政府新聞署今日公布，由Consulum FZ LLC（Consulum）以6,289,215美元（約港幣4874.3萬元）中標。

新聞處透露，截標前，共接獲7份投標書，經詳細評審後，Consulum獲批為期一年的合約。批出合約後，Consulum會開始擬備傳訊策略和市場推廣及廣告宣傳計劃，以突顯香港經濟復甦，及協助重振外界對香港作為投資、營商和安居樂業之地的信心。

Consulum亦會進行本地及國際基線研究，以訂定問題及危機管理計劃，了解全球各地主要持份者，當前對香港的觀感和所需資訊。

Consulum是一間全球策略及傳訊顧問公司，專門為各地政府提供支援，在多地均有分部，包括倫敦及杜拜。

新聞處副處長斐博歷指，這項工作有助香港在全球新冠疫情減退後，逐漸重開以迎接商機和旅客時，與世界各地人士重新接軌，及有助港府告知目標海外對象，香港的經濟復甦步伐。

事實上，美國公關龍頭Edelman亦曾投標「香港重新出發」的合約，但中央決定訂立「港區國安法」後，美國總統特朗普表明有機會制裁中方和香港，Edelman當時隨即撒回標書。Edelman亦非首間撤回標書的公關公司，法國公關龍頭MSL在更早前已退出。

今次並非港府第一次「出手」挽回香港國際形象，進行對外宣傳。2003年沙士疫情後，港府成立了「重建經濟活動小組」，撥款10億元重建經濟，尤其旅遊業，包括以1.2億元邀請西班牙足球勁旅皇馬訪港。

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撰文 : 傅流螢

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