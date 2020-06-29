【熱夜來襲】今年6月熱夜達16日破百年記錄　天文台料有機會進一步增加

▲ 天文台6月錄得「熱夜」數目，不計今日已達16日，創天文台有記錄最多。（梁偉榮攝）

天文台表示，截至昨日（28日），6月香港熱夜數目，即天文台總部全日最低氣溫達攝氏28.0度或以上，已有16天，是有記錄以來6月份最多。此外，6月19日至28日連續10天的熱夜，亦是自1884年有記錄以來6月最長連續熱夜紀錄。天文台預料今晚仍然炎熱，6月的熱夜數目有機會進一步增加。

【熱夜來襲】6月熱夜日子達15天平史上記錄 天文台料未來三天氣溫至少達28度

天文台預測，高空反氣旋會在明日（30日）為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，明日和後日（7月1日）最低氣溫仍然達到28度。天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期影響南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋再度增強，下周初廣東天色好轉。

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責任編輯：陳子謙