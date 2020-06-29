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【新冠肺炎】交通補貼下月起放寬開支水平至200元　料每月受惠人數增至380萬

社會 17:45 2020/06/29

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎衝擊本港經濟，港府下月起至今年底放寬公共交通費用補貼計劃，計算補貼的每月公共交通開支水平將減半至200元，每月受惠人數預計將由約220萬增至約380萬人；市民8月16日起領取按放寬每月公共交通開支水平後計算的補貼。

運輸署提醒市民，港府7月1日起暫時放寬公共交通費用補貼計劃的每月公共交通開支水平至200元，，直至12月31日；為每月公共交通開支超出200元的市民提供三分之一補貼，而每張八達通的補貼金額則維持以每月400元為上限，以進一步紓緩市民因受疫情影響的交通費負擔。

政府預計，每月受惠人數預計將由約220萬增至約380萬人，市民可由8月16日起領取按放寬每月公共交通開支水平後計算的補貼。市民可透過計劃網頁、八達通手機應用程式或計劃熱線2969 5500查詢公共交通開支紀錄及補貼金額。

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責任編輯：陳正怡

疫情 公共交通費用補貼計劃 補貼 新冠肺炎疫情 交通開支

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