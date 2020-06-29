承認於屯門藏汽油彈　17歲DSE考生判囚32個月

▲ （經濟日報資料圖片）

應屆DSE考生涉於去年11月在屯門被搜出汽油彈等物品，早前承認1項管有物品意圖摧毁或毁壞財產罪，今（29日）於區域法院被判囚2年8個月。法官判刑時引述其心理報告指，被告深受社交媒體的新聞影響，增加重犯機會；法官不相信被告因衝動而犯案，被告對警方處理示威手法不滿，故學習製造汽油彈，對抗執法機關，雖然被告年輕，但未至於不能分辨是非，判監2年8個月，並需接受心理輔導，學習做事前考慮後果。

陳姓被告為應屆DSE考生（17歲），已獲美國一所大學工程學系取錄，早前承認1項管有物品意圖摧毁或毁壞財產罪，控罪指他於2019年11月10日，在屯門兆麟苑管有3個汽油彈、2把扳手、1個載有白電油的容器、14塊白布、1個漏斗、4個打火機、1把剪刀及一些易燃液體等。

辯方律師求情指，被告事後自覺當時無知，還押後已感後悔，重犯機會低，承諾以後奉公守法，並會出國升學，希望法庭考慮到案情及被告年紀，判被告到勞教中心，即使被告獲釋後，仍有懲教職員跟進，更有助被告更生。

法官胡雅文判刑時指，案情嚴重，被告行為不能與和平示威相提並論，其所作所為罔顧他人性命及財產，應被視為罪犯，而非示威者；被告犯案時身穿黑色衣服，攜有3支汽油彈，另有工具可以再製作7至15支汽油彈，是有預謀犯案，準備製造混亂及破壞，以及打算逃過刑責。

法官引述被告的心理報告指，相信被告真誠悔改，但他深受社交媒體影響，閱讀網上新聞等，變得不尊重法律，藐視秩序，認為犯法情有可原，並且不滿警方處理示威的手法，同情示威者，故與警方對抗，繼續接觸社交媒體會增加重犯風險，需接受心理輔導，學習做事考慮後果，適合入勞教中心。

法官則指，被告犯案並非出於衝動，他對警方處理示威手法不滿，學習製造汽油彈，對抗執法機關，雖然被告年輕，但未至不能分辨是非，被告亦不應視年紀為優勢；由於控罪嚴重，判監無可避免，以4年為量刑起點，認罪扣減刑期至2年8個月，並需接受心理輔導，並在心理醫生指導下接受訓練，學習做事前考慮後果。

案情指，案發時警員巡經屯門兆麟苑附近，發現被告及一群身穿黑色衣服的人，遂上前追截，警員制服被告後搜出3個汽油彈等物品。

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記者：林欣樂