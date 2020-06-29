民間組織接獲逾20宗教師發表不當言論個案　涉偏頗教材及宣傳政治理念

▲ 左起為民眾聯席林勁放、救救孩子發起人張永松、會長柯朝暉及家長X先生。（程志遠攝）

上月底成立的民間組織「救救孩子」表示，過去1月透過義工收集到逾20宗中小學教職員疑在學校發布不當及散播仇恨思想言論的個案，包括提供偏頗片面的通識科教材、宣傳政治理念等，該組織正陸續向有關學校發信跟進。

救救孩子會長柯朝暉表示，所收集的個案以中學為主，主要涉及中文科、通識科及常識科，約8、9宗涉及教材偏頗，10多宗涉及教師不當行為。

柯朝暉點名批評當中3宗較為嚴重的個案，聲稱有一間中學的通識科教師使用偏頗教材及影片，包括提及公民抗命、以違法手段爭取改變法律，以及讓學生觀看「3分鐘看懂立法會的『怪獸』」影片，質疑影片帶有政治立場、內容偏頗。組織已向該校發信，引述對方表示關注事件，有待校方進一步回覆。

柯朝暉稱，另一間中學的中文教師要求初中生討論政治議題，包括可否在校內唱政治宣傳歌曲、罷課公投應否受罰等，該校通識科教材亦被指偏頗。

有不願具名、聲稱該校初中生家長稱，其子女近日反映，中文科教師要求學生分成正反兩組討論上述議題，但在原定進行討論當日，教師最終以不適宜為由沒有進行討論，改為播放政治影片。該名家長認為，學校不應帶領學生討論政治，指涉事教師行徑令他感到驚恐，促當局加強監督。

柯朝暉另指，從家長義工收集到一張出自小學生的畫作，內容是火燒「送中條例」、國旗及「藍絲」，質疑學生何來如此大的仇恨，惟拒絕透露該畫作是否屬於學校功課，並指該校有社工向學生宣傳五大訴求理念。救救孩子協辦組織「民眾聯席」召集人林勁放質疑有人教學生畫出相關仇恨訊息。

柯朝暉認為，校園可進行適當的政治討論，但質疑小學生是否適合討論，而中文課亦有許多辯題可選，不一定要討論政治。他形容上述例子只是冰山一角，會先向涉事辦學團體發信了解及跟進，如有需要再向教育局反映。救救孩子發起人張永松期望教育局考慮成立教育專業操守評核機制。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅