【女性獨立】單親家庭成長學會自強不息　80後港媽棄做文員開網店每年營業額逾千萬

▲ 單親家庭成長的Minnie棄做文員，改開網店每年營業額逾千萬。

「女人要自強，不要看小自己。」筆者跟售賣歐洲名牌時裝網店的Mini-B老闆Minnie Kwok做訪問，她便經常說這句話。

其實Minnie並非只是說，還親自演繹：80後的她在單親家庭中成長，眼見媽媽含辛茹苦捱大五姊弟，中學畢業後便做女文員幫補家計，但有感事業發展停滯不前，6年前創業開網店，成績更非常理想，現在每年有過千萬元營業額，今年初更當上新手媽媽，家庭事業兩邊同時兼顧，果然是女人要自強的最佳人版。

今年只有30歲的Minnie，已擁一副女強人的本色，但原來6年前的她只是一位中環區的女文員，天天過着朝九晚五的辦公室生活，她說：「因為我喜歡時裝，中學後便到某大型歐洲時裝店工作，後來轉職到一間著名的歐洲高級名牌店工作。」

大公司多是非感困擾

Minnie當時是公司部門年紀最細且年資又最淺，她笑稱是典型的「small potato」，性格又較內斂，工作上從來不敢say no，「有些較高級的同事經常把工作推給我做，因我職位不高惟有照做，我當時就安慰同自己當作學多一些知識。」

工作多還可以忍耐，卻抵不住公司複雜的人事，「同事間經常明爭暗鬥，我只想做好自己份工作，跟本沒有意慾跟任何人爭上位。」但正所謂躺着也中槍，從不喜歡埋堆的Minnie也牽連在是非中，感到十分困擾，加上有感工作已7年﹐發展有點停滯不纏，自己又對時裝很有興趣，於是便膽粗粗決定創業。

她說：「當時我發覺在歐洲當地買名牌的價錢﹐較香港更便宜，加上又可退稅，覺得開網店應有一番作為。我當時年輕，覺得就算失敗也可重頭來過，而且我認為沒有試過根本不知道會否成功，故此我便辭職開網店。」

▲ Minnie說自女兒出世後，放工便立即回家湊女， 除了每晚都跟女兒一起睡外，還負責餵夜奶，笑言長期都不夠瞓，但卻十分開心。(被訪者提供)

Minnie在24歲創立Mini-B網店，主要售賣歐洲品牌時裝。由於她資金有限，網店起初的所有工作，如網頁設計、接單﹐甚至到歐洲買貨等都是一腳踢，期間還發生不少難忘事。

她回憶：「每次我去巴黎及米蘭買貨，住宿都盡量要平，有次我入住一間一晚只需約300元的酒店，但入到去發覺裝潢十分殘舊、環境又惡劣，大門只有一粒小型的鎖，一撞就爛，我房內有很多名牌衫及手袋，十分貴重，我整晚都不敢瞓，只是攬住所有名牌，等到天光便退房走了。」

不只住要慳，食都要算過度過，「歐洲餐廳消費很高，每日我限定自己只可用200港元，中午通常只買麵包醫肚，工作完了便返酒店食香港帶去的杯麵當晚餐，減少開支。」

曾遇扒手搶袋險象環生

歐洲遊客不時遇到扒手，Minnie也曾遇過，更險象環生，「當日我在米蘭買了一大袋名牌，忽然有二、三個女仔走過來搶我的手袋，我好驚但仍拉住個手袋死命不放，還大聲叫救命，可惜路人沒有一個幫我，我跟扒手拉扯了一陣，忽然有一班同黨衝上來，我心想今次一定被搶去所有貨品，原來他們只是圍着我鬧了一輪就離開，我立即攬實貨品跑走，幸好最終都沒有損失。」

▲ Minnie的網店開業初期，會親自飛到巴黎及米蘭親自入貨，十分繁忙。(被訪者提供)

雖然每次旅程都擔驚受怕，不過就因Minnie的努力，網店的生意愈做愈好，新冠肺炎肆虐期間，香港人留在家中抗疫，不時在網上賺物，更令Mini-B的生意額有所上升，現在每年營業額更超過一千萬元，但Minnie謙虛說因網店主要售賣名牌，每件貨的價錢會較高，所以數字上看似很巨大。

問到甚麼是成功之道，她說在網絡做生意，一定要夠快，從前有些長青貨品可以賣1-2年，但現在資訊發達，客人不斷追求最新款式，故3-4個月就要轉款滿足他們。另外，更要經常做live直播，讓客人感受到貨品的真實程度，了解更多。

Minnie更說網店最重要跟客人保持緊密關係，加上店子主攻名牌，信譽是相當重要，故此要令客人有信心。她自言店子開業至今，不少熟客已成為閨密，不時行街睇遊戲食飯，不過最令Minnie開心的，是可以為客人實現夢想。

她說：「有位客人結婚，想找一到水晶高跟腳，但她的腳較細，是穿34.5號鞋，我在歐洲找了1個半月也不成功，原本計劃放棄，但最後在婚禮前1星期我找到一對Jimmy Choo的水晶鞋，新娘開心到不得了，我也十分感動。」

▲ 在疫情下，Minnie經常做live 直播，除了可跟人客有更多互動外，還可介紹最新貨品。(黃建輝攝)

小學二年級爸媽離婚

樣子甜美的Minnie，經常笑面迎人，原來她是來自單親家庭，「我們一家人一直生活都很愉快，不過在我讀小學二年級，某天媽媽喊住跟我們說要跟爸爸離婚，爸爸自此便離開我們，媽媽就獨力照顧我們五姊弟，天天早出晚歸，放工回家又要煮飯給我們食，我覺得媽媽真的很厲害。」

Minnie不諱言在單親家庭下成長，催促她變得成熟，更學會堅強，「每個人都不應該依賴任何人，一定要靠自己﹐尤其是女性更要自強不息，絕不要看小自己，只要努力就一定會有回報。」

典型事業女性的Minnie，今年初為媽媽，也令她在工作上有所調整，要同時兼顧事業及家庭﹐「以前我花大部分時間在網店上，但現在做了媽媽，就學懂work life balance，要重新安排時間，我每周必定騰空一天為family day，一家三口會聚一起。」

▲ 最近網店熱賣中的貨品，便有Roger Vivier Viv’Run，售價約6,500元。(被訪者提供)

現在的網店的業務，再不是Minnie單打獨鬥，除了有弟弟幫手外，還聘用了8名員工，更有buyer在米蘭及巴黎長駐，「員工是公司很重要的資產，因幫到自己的員工會令自己生活更加好。」

撰文：招美寶