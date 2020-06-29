20隻可愛小狐獴進駐海洋公園　非洲主題展館7月1日正式開放

▲ 館內現時有20隻狐獴。(程志遠攝)

海洋公園今日（29日）公布推出全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」，市民可於7月1日正式歡迎訪客參觀這個充滿非洲風情的展館，與可愛的狐獴和亞達伯拉象龜見面。

海洋公園狐獴與象龜展館下月開幕 三狐獴BB獲命名茶走齋啡及鴛鴦

▲ 狐獴熱愛挖洞。(程志遠攝)

【海洋公園】候任主席劉鳴煒：40年來最嚴峻營運挑戰 冀帶領公園找到新定位

新展館今日揭幕，館內共飼有20隻狐獴及2隻亞達伯拉象龜，當中5隻狐獴由澳洲南部的動物園於去年4月捐贈，牠們其後在港「落地生根」，結果有15隻狐獴在公園出生，其中2月在港出生的3隻小狐獴則獲投票命名為「茶走、齋啡、鴛鴦」。兩隻15歲的雄性亞達伯拉象龜「大妹」和「細妹」則由私人贈送予海洋公園，其平均壽命可達100歲。

▲ 成年狐獴整天輪流站崗，讓其他同伴可以出外覓食。(程志遠攝)

場內設有一系列趣味互動拍照景點及遊戲，讓訪客加深對動物的認識，如互動電子書，以觸控式屏幕遊戲為狐獴及象龜挑選食物，透過感應式裝置與非洲動物「賽跑」，以及亞達伯拉象龜殼模型讓訪客走進裡面，體驗以象龜的視點看世界，藉此啟發大小朋友更加關心大自然及身邊的事物。

大熊貓盈盈體重增最快下月始知是否懷孕 港人生日優惠延至8月31日

▲ 狐獴習慣群體生活，每個族群由數個家庭組合而成，可多達40隻。(程志遠攝)

▲ 狐獴可通過進食植物的根莖和水果以獲得水分。(程志遠攝)

動物及保育部總館長祝效忠指，狐獴繁殖力強，場館可再容納多10餘隻狐獴居住，假如未來繁殖太多時，則會考慮將多出的狐獴送至外地動物園，或交換其他動物，園區早已安排人手照顧，加上兩種新動物對食物的要求不算太高，現時並無因為資金問題而減少。被問到2隻象龜年僅15歲，但壽命可以長達百年，會否憂心象龜長壽過公園？祝效忠指他對園方管理有信心，會繼續做好保育動物工作。

▲ 亞達伯拉象龜平均壽命可達100歲。(程志遠攝)

負責管理狐獴的陸生動物部監督阿飛表示，園方事前已做好「壓力測試」，未見狐獴面對大批人群會出現壓力、緊張等行為，相信展館開幕後一眾狐獴可「應付自如」，園方會有人員會提醒入館市遊客注意聲量，避免攜帶氫氣球及食物入內，人員亦會定時以分貝機檢查現場聲量，以免嚇走狐獴。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒