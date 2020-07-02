【小一報名】傳統直資男校英華小學辦簡介會　7月2日上午9時網上報名

▲ 直資男校英華小學於7月25日舉行小一入學簡介會。（曾有為攝）

直資男校英華小學（下稱英華）創辦於1931年，該校不僅歷史悠久，人才輩出，更有一條龍中學——同為直資的英華書院。英華將於7月25日舉行兩場小一入學簡介會，有興趣的家長可於7月2日網上報名。

全方位培養聼說讀寫

英華重視學生的語文能力，以普通話教授中文，輔以廣播劇、戲劇、朗誦等活動，全方位培養學生的聼、說、讀、寫能力。在英語教學方面，英華採取「CEDARS」教學法，透過戲劇、書本、校園分享活動提高學習興趣，培養創意思維。

至於數學科，英華在各級課程加入「思維訓練」元素，培養學生的探究和解難精神；又為他們安排各類有關數學的棋類遊戲，以強化邏輯思維能力、提高學習興趣。

常識科揉合「STEAM」元素

英華的常識科課程具特色，除了基本的時事學習、專題研習等内容，還有屢獲學界肯定，揉合「STEAM」元素的「夢工場」課程。校園内亦設「STEAM」實驗室，讓學生接觸與機械人編程、3D打印等新科技相關的知識，拓闊視野。

該校2019-20年度學費為18,000元，分10期繳交，每年吸引不少家長為兒子報讀。

小一簡介會將於7月25日舉行

英華將於7月25日星期六舉行「2021-2022年度小一簡介會」，分上、下午兩場，每場接待350名家長，並提供各2,600個網上直播觀看名額，屆時將會公布入學申請詳情。簡介會後，家長可於7月30日及31日透過學校網頁，於網上遞交申請表及報名費。詳情請參閲英華小學「2021-2022年度小一簡介會」網頁。

簡介會詳情

日期︰2020年7月25日（7月2日上午9時接受網上報名）

時間︰10:00am-11:30am / 2:00pm-3:30pm（共舉辦兩場）

現場名額︰每場350人

網上直播名額︰每場2,600人

英華小學

地址︰九龍深水埗英華街3號

電話︰2728 3320

網頁︰www.yingwaps.edu.hk

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責任編輯︰李世聰