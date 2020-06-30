【時尚速報】彩虹為記LGBTQI+Pride Month　時尚品牌齊推限量潮物撑平權

▲ ETRO推出只在品牌官網獨家發售的Pegaso Pride限量版手袋，標準型號採用品牌經典的佩斯里圖案印花，而迷你款則是全彩色設計，手袋的20%銷售額會捐贈給Spazio Aperto Servizi創立的CASA ARCOBALENO，該組織是米蘭第一個為因性取向或跨性別而受到家人歧視的人提供庇護的組織。（售價未定/圖片ETRO提供）

每年6月都是同志驕傲月的月份，在美國多個省份會舉行大型遊行外，這個為LGBTQI+ 不同族群發聲的月份亦蔓延到全球各地。雖然新冠疫情令驕傲月的人氣大打折扣，但市面推出的產品依然眾多，但留意的是不是所有產品都會將部分所售出的收益用來支持同志平權組織，購買前應多加留意。

「同志仍須努力」這一句話最好是用來形容今天同志平權的寫照。

首先，大家要了解為甚麼每年的6月都是同志驕傲月，這個原因要追溯到1969年紐約其中一間名為Stone Wall酒吧。話說在60年代末的紐約，當時社會風氣非常保守，對同性戀或雙性戀的話題很是忌諱，更幾乎沒有公共場合或空間好讓以上人士社交，而位於紐約downtown的Stone Wall酒吧是當地少數可以讓同志們忘掉壓迫的地方。

▲ Versace的設計總監Donatella Versace身為美國「石牆大使」，自然努力支援同志社群，今個月推出的Pride 2020限量系列，收益將會捐給兩個團體，一個是美國的Pride Live，用以援助最受新型冠狀病毒肺炎疫情影響的人士，另一個是歐洲致力對抗針對LGBTQ+人士的並捍衛其人權及公民權利的Arcigay。（手繩售價未定/圖片versace提供）

▲ Apple Watch推出兩款Pride Edition運動錶帶，而且在稍後時間會在watchOS 6.2.5更新中加入兩款彩虹主題的Watch Face錶面，Apple表示兩款錶帶的部分收益用作支援全球150個國家，超過1,500個LGBTQI+組織。（錶帶各$379 / 圖片Apple提供）

▲ Apple Watch推出兩款Pride Edition運動錶帶，而且在稍後時間會在watchOS 6.2.5更新中加入兩款彩虹主題的Watch Face錶面，Apple表示兩款錶帶的部分收益用作支援全球150個國家，超過1,500個LGBTQI+組織。（錶帶各$379 /圖片Apple提供）

可是在6月的一個晚上，警方在一次例行性的檢舉時與同志們爆發衝突，事後令當地的同志社群組織起來，而事隔1年，除了紐約外，芝加哥、三藩市等不同地市的同志都響應這事件，決定在每年的6月舉行同志驕傲遊行。

▲ adidas為同志月推出大堆頭的Pride Pack系列，男女裝俱備，但資料上未有描述將部分收益捐出以作支持同志社群。（拉鏈外套$799、短褲$499、球鞋$899 /圖片adidas提供）

▲ NMD_R1 PRIDE球鞋換了彩色鞋底。（$1,299 / 圖片adidas提供）

時至今日，6月的遊行，雖然有人視為它為當地每年最重要的一個嘉年華會，但其實是前人流下的血與汗。

在普世的價值觀下，今天的社會看似平等了不少，但背後仍然可見大部分人為LGBTQI+（Lesbian、Gay、Bisexual、Transgender、Queer、Intersex）不同族群刻上受歧視的標籤，「石牆事件」雖然事隔51年，但世人對同性戀、雙性戀、甚至跨性別者有多少的了解？

▲ nike推出的BETRUE系列正是為Pride Month而推出的一個系列，和其實運動品牌一樣，資料上未見列出將部分收益捐出以作支持同志社群。（$999-$1,290 /圖片nike提供）

與此同時，Gay Pride Month在全球愈來愈多的城市陸續參與，不少時裝品牌為了賺取「pink money」，每逢5月尾都推出相應的產品「應節」，好等品牌形象支持大同與世界接軌。

但有更多的是推出的產品純粹為了穩固品牌形象和賺錢而推出，當中產品的收益完全沒有支持任何同志社群，更甚的是這一批產品通常在6月過後都會無人問津而作出大幅度減價促銷，間接為地球製造更多垃圾，所以在購買打正旗號為Pride Month推出的產品前應多加三思，最低限度是所得的部分收益一定要支持同志組織才值得出手。

產品查詢：adidas Originals（2504 2186）、nike（3104 1903）、Reebok（2427 5399）、Versace（2199 7768）、www.etro.com

記者：何偉雄