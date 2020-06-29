扶康會前護士主任無披露利益衝突欺詐5.3萬元遭廉署檢控

▲ （經濟日報資料圖片）

廉政公署今日落案起訴一名46歲扶康會前護士主任涉嫌詐騙，沒有向扶康會披露利益衝突，而判授服務合約予一間由被告合夥持有的公司，涉款約53000元；被告告已獲廉署准予保釋，本周四(2日)將於西九龍裁判法院答辯。

案情指，46歲扶康會前護士主任劉芷希於麗瑤成人訓練中心工作，負責協助其上司處理中心的行政工作，包括聘用服務供應商及處理供應商遞交的報價單，涉於2018年8月3日至2019年3月4日期間，隱瞞或未有披露其合夥持有優越健康護理有限公司的權益。

被告涉嫌意圖詐騙而誘使扶康會，聘用優越健康護理作為扶康會服務供應商及向其支付費用，導致優越健康護理獲得利益或扶康會蒙受不利，扶康會據報就優越健康護理提供的臨時保健員服務支付共53000元。

廉署早前接獲扶康會轉介的貪污投訴，調查後揭發事件，被告被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條，周四於西九龍裁判法院答辯，現獲廉署准予保釋。

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責任編輯：陳正怡