【呈分試大測試】小五中文呈分試曡字測試　學生家長能答對多少題？

▲ TOPick記者隨機訪問家長及學生回答小五呈分試疊字題目。（李嘉杰攝）

復課後，小五呈分試也如常舉行，補習名師張欣欣早前於TOPick節目上分享中文呈分試的考試技巧，曡字、排段成句、修辭方法是考核的重點。TOPick記者整合名師張欣欣的題目，隨機訪問家長及學生，測試中文程度是否達小五水平。

TOPick分別訪問了小四、小五及中一的學生，亦訪問了部分家長。測驗分為三字類的疊字配對題及四字成語的疊字填充題，每人每部分約回答兩題。

今年就讀中一的龍同學答對了大部分的問題，疊字對他而言，瞭如指掌。

▲ 「兢兢」的寫法考起不少受訪者。（李嘉杰攝）

小五的劉同學和王同學得到家長提示後，成功寫對「喋喋不休」的成語。可是她們回答「戰戰兢兢」這題目時，不懂寫「兢兢」，卻寫為普通話讀音相近的「靜靜」。

▲ 這兩位小五學生得到家長的提示，最終答對問題！（李嘉杰攝）

小五的劉同學和爸爸接受挑戰，分不清「鬧烘烘」和「鬧哄哄」。回答「瘦巴巴」及題目時，爸爸更顯得驚訝。

▲ 兩父女終於答對了題目，感到興奮！（李嘉杰攝）

這名小四的學生用部首邏輯方法推斷「沉澱澱」的答案，可是真正答案應該為「沉甸甸」。他再接再厲，用同一邏輯方法推斷「濕漉漉」的答案，最終答對。

在四字成語疊字方面，他運用了發音方法，把「孜孜孜不倦」寫成「知知不倦」。即使他未曾學過以上疊字，但仍然勇於嘗試！

▲ TOPick記者隨機訪問家長及學生回答小五呈分試疊字題目。（李嘉杰攝）

街訪過程，有受訪者即使能答對題目，但也未能正確讀出答案。亦有中一的學生以過來人身份鼓勵小五學生考試加油及要適當地紓壓，例如聽音樂。

小五呈分試疊字

三字類的疊字：白皚皚、瘦巴巴、黃澄澄、鬧烘烘、濕漉漉、沉甸甸

四字成語的疊字：嗷嗷待哺、戰戰兢兢、孜孜不倦、寥寥可數、喋喋不休、諄諄告誡

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記者：王芷瑩