【保就業計劃】聘合資格建造業長散工可獲3.6萬元　僱主下月6日起可申請最快6周後收款

▲ 政府為聘有「長散工」的建造業僱主提供的補助金將於下月6日至31日接受申請。（資料圖片）

發展局今（29日）公布，為聘有「長散工」的建造業僱主提供的補助金將於下月6日至31日接受申請；局方指，預計收到申請後一般6至8星期內，可向申請者發放補助金。成功申請者須承諾由今年8月至明年1月不會裁員，並將獲發的補助金全數用於支付「合資格僱員」的工資。

政府早前公布，將建造業工人納入保就業計劃，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金。

建造業僱主若於今年3月份，為１名強制性公積金（強積金）「行業計劃」下的「臨時僱員」作了最少15天的強積金供款，該名僱員將成為「合資格僱員」，僱主可按每名「合資格僱員」申請36,000元補助金。



政府將會透過建造業議會（議會）處理有關申請和發放補助金。申請者屆時須於議會網站下載申請表及承諾書，填妥後連同所需證明文件以電郵提交申請。



申請者在提交申請時，必須授權相關強積金受託人向政府及議會直接提供其今年3月及8月至明年1月的強積金供款資料。政府及議會將以相關強積金受託人所持有的記錄計算僱主今年3月份「合資格僱員」的數目及可獲發的補助金額，相關資料亦會用作審核申請人將來有否遵守承諾之用。



此外，政府在第二輪「防疫抗疫基金」措施下向合資格的建造業相關機械設備租賃供應商發放的一次過2萬元資助，已於6月23日起接受申請，8月31日截止。合資格的申請者必須把填妥的申請表連同證明文件，以電郵向發展局提交申請。相關供應商可瀏覽議會的專用網站了解詳情：www.cic.hk/chi/main/anti_epidemic_fund_2nd/suppliers/。



政府至今共推出兩輪「防疫抗疫基金」，截至昨日（28日），已向約44萬名建造業工友和約16 000所業界企業發放共超過43億元補助金。

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責任編輯：鄧凱文