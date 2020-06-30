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【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

娛樂 09:29 2020/06/30

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

2020年香港小姐進行首輪面試。

今年香港小姐競選在早前已進行網上面試，不過親身在TVB將軍澳電視城舉行的首輪面試，在今天（6月29日）才展開。在今天早上約8時55分，參加者已陸續出現在康城站上大會安排的專車往電視城。

TOPick直擊2020年港姐首輪面試情況，並不斷更新，你覺得哪位最有冠軍相？

【9：54】何雪儀， 25歲，現於網站當美容版編輯。

何雪儀。（陳家昌 攝）

【9：51】Ceci，27歲，從美國回港參賽。

Ceci。（陳家昌 攝）

【9：46】黎秀嫻，23歲，現正做Marketing工作。

黎秀嫻。（梁樂欣 攝）

【9：43】張秀明，22歲。剛畢業，在英國修讀心理學，參賽是想常挑戰自己。

張秀明 。（鄭嘉瑤 攝）

【9：40】YoYo，20歲，現為城市大學學生。

YoYo。（鄭嘉瑤 攝）

【9：33】陳希文，25歲，讀歷史及政治，加拿大與香港混血兒，現為project manager，為想祖父母開心而參選。

陳希文。（鄭嘉瑤 攝）

【9：32】Miki Wong（右），23歲，是一名學生，表示因為現在難搵工，港姐是難逆市筍工所以參選。

Miki（右）。（梁樂欣 攝）

【9：23】Lulu，今年23歲，現為UCLA學生。

Lulu。（陳家昌 攝）

【9：22】郭君瑤，19歲，在美國讀心理學。

郭君瑤。（陳家昌 攝）

【9：19】何曼珊，今年23歲，修讀護士課程。

何曼珊。（陳家昌 攝）

【9：16】廖慧儀，今年港姐大熱之一。

廖慧儀。（陳家昌 攝）

【9：06】蔡少蝶，今年23歲，由深圳來香港參加面試。

蔡少蝶。（陳家昌 攝）

【9：01】郭柏然，今年港姐大熱之一。

郭柏然。（陳家昌 攝）

黃浩恩。

【8：59】侯嘉欣，今年23歲，在英國留學。

侯嘉欣。（陳家昌 攝）

【8：56】鄺靜汶，今年26歲，是上屆港姐黃嘉雯的朋友，今年剛中學畢業。

鄺靜汶。（陳家昌 攝）

撰文 : TOPick柴犬出動

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