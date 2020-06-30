【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

▲ 2020年香港小姐進行首輪面試。

今年香港小姐競選在早前已進行網上面試，不過親身在TVB將軍澳電視城舉行的首輪面試，在今天（6月29日）才展開。在今天早上約8時55分，參加者已陸續出現在康城站上大會安排的專車往電視城。

TOPick直擊2020年港姐首輪面試情況，並不斷更新，你覺得哪位最有冠軍相？

【9：54】何雪儀， 25歲，現於網站當美容版編輯。

▲ 何雪儀。（陳家昌 攝）

【9：51】Ceci，27歲，從美國回港參賽。

▲ Ceci。（陳家昌 攝）

【9：46】黎秀嫻，23歲，現正做Marketing工作。

▲ 黎秀嫻。（梁樂欣 攝）

【9：43】張秀明，22歲。剛畢業，在英國修讀心理學，參賽是想常挑戰自己。

▲ 張秀明 。（鄭嘉瑤 攝）

【9：40】YoYo，20歲，現為城市大學學生。

▲ YoYo。（鄭嘉瑤 攝）

【9：33】陳希文，25歲，讀歷史及政治，加拿大與香港混血兒，現為project manager，為想祖父母開心而參選。

▲ 陳希文。（鄭嘉瑤 攝）

【9：32】Miki Wong（右），23歲，是一名學生，表示因為現在難搵工，港姐是難逆市筍工所以參選。

▲ Miki（右）。（梁樂欣 攝）

【9：23】Lulu，今年23歲，現為UCLA學生。

▲ Lulu。（陳家昌 攝）

【9：22】郭君瑤，19歲，在美國讀心理學。

▲ 郭君瑤。（陳家昌 攝）

【9：19】何曼珊，今年23歲，修讀護士課程。

▲ 何曼珊。（陳家昌 攝）

【9：16】廖慧儀，今年港姐大熱之一。

▲ 廖慧儀。（陳家昌 攝）

【9：06】蔡少蝶，今年23歲，由深圳來香港參加面試。

▲ 蔡少蝶。（陳家昌 攝）

【9：01】郭柏然，今年港姐大熱之一。

▲ 郭柏然。（陳家昌 攝）

▲ 黃浩恩。

【8：59】侯嘉欣，今年23歲，在英國留學。

▲ 侯嘉欣。（陳家昌 攝）

【8：56】鄺靜汶，今年26歲，是上屆港姐黃嘉雯的朋友，今年剛中學畢業。

▲ 鄺靜汶。（陳家昌 攝）