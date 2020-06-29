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三個紀律部隊工會發聲明全力支持「港區國安法」

政治 19:52 2020/06/29

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三個紀律部隊工會發聲明全力支持「港區國安法」。（資料圖片）

海關人員總會、入境事務處人員協會及懲教署懲教助理總會發表聯合聲明，全力支持通過港區國安法。聲明指立法是以有效法律措施打擊黑暴、斬斷外部勢力干預香港的黑手、堵塞維護國安的漏洞。三個工會相信，立法後不僅不會影響市民依法享有正常權利自由，反而是對港人權自由的有力保護。

三個公會表示，作為愛國愛港紀律部隊工會，及公務員隊伍一分子，將全力配合全國人大常委會通過有關立法，履行維護國家安全職責。聲明又呼籲會員同事清楚認識公務員的身份和職責，要同時效忠香港特區政府和國家，責無旁貸維護國家主權、安全和發展利益等各項工作。

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責任編輯︰尹櫻霖

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