▲ 三個紀律部隊工會發聲明全力支持「港區國安法」。（資料圖片）

海關人員總會、入境事務處人員協會及懲教署懲教助理總會發表聯合聲明，全力支持通過港區國安法。聲明指立法是以有效法律措施打擊黑暴、斬斷外部勢力干預香港的黑手、堵塞維護國安的漏洞。三個工會相信，立法後不僅不會影響市民依法享有正常權利自由，反而是對港人權自由的有力保護。

三個公會表示，作為愛國愛港紀律部隊工會，及公務員隊伍一分子，將全力配合全國人大常委會通過有關立法，履行維護國家安全職責。聲明又呼籲會員同事清楚認識公務員的身份和職責，要同時效忠香港特區政府和國家，責無旁貸維護國家主權、安全和發展利益等各項工作。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告https://topick.hket.com/article/2678814?lcc=at&lcc=at&lcc=at&lcc=at&lcc=at&lcc=at【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰尹櫻霖