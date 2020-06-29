社署申請200億購逾百物業　有議員憂購入「死場」

▲ 署方指，會以合情合理的價錢購入物業，並不會「追價」，如果樓價回落，相信可以購入更大呎數的單位。（資料圖片）

去年財政預算案提出撥款200億元，在全港18區興建160個福利設施，包括幼兒中心及長者日間護理中心等。立法會財委會今（29日）審議相關申請，暫未表決。

跨黨派議員提出多項質疑，包括物業市場受疫情影響，憂地產商會坐地起價，及社署非購置物業專家，擔心會購入「死場」等。

署方指，會以合情合理的價錢購入物業，並不會「追價」，如果樓價回落，相信可以購入更大呎數的單位。

實政圓桌田北辰質疑，社署未有優先考慮閒置的政府土地及校舍；民建聯黃定光亦質疑，署方以高價3.04萬元一呎購入物業並不普遍，認為價錢應包括裝修及設備。

社署署長梁松泰表示，已審視每一所閒置校舍，但很多地理位置都不適合，例如沒有車路直達，而物業的裝修及設備購置打算以「獎劵基金」申請。

政府產業署署長戴淑嬈則強調，未來購入的單位主要為符合社署要求，購買時會將考慮交易額是否符合市場的價格，不會產生巨額佣金。

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責任編輯：鄧凱文