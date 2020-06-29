香港將成泰國首批放寬出入境管制地區　港府跨部門小組未來1至2周與泰國商討

▲ （經濟日報資料圖片）

商經局今聯同泰國投資促進委員會合辦網上研討會，泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool公布將與香港等五個經濟體建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步；港府會於未來1至2星期內與泰國相關部門展開討論。

泰國總理政治事務副秘書長Kobsak Pootrakool今於兩地合辦的網上研討會上公布，將與香港等五個經濟體，建立放寬出入境管制特別安排，作為泰國放寬入境管制的第一步。商經局局長邱騰華就此表示歡迎，並有信心可以早日達成協議，成為彼此首批建立放寬出入境管制特別安排的合作夥伴。

他稱，港府成立由旅遊事務專員領導的跨部門小組，未來1、2星期將與泰國就機制商討，成員亦包括食衞局、運房局及衞生署等代表，於平衡經濟考慮和控制疫情的需要下，討論將涉放寬出入境管制措施細節、減少跨境疫情散播風險安排及具體操作、交通配套。

邱騰華直言，近5年每年平均有近90萬港人訪泰國，亦有逾50萬泰國人訪港，認為建立相關機制對香港和泰國都是個喜訊，若兩地能建立放寬出入境管制特別安排，對本港逐步恢復跨境商務等往來，帶動經濟復甦會有很大的幫助。

是次網上研討會吸引近600位來自兩地的商會、中小企及初創企業等的代表參與，分享香港運用創科協助對抗疫情，及應對民生需要的經驗和心得，推廣香港創科企業的優勢、研發技術和服務，另一方面亦讓有意開拓泰國市場的香港企業更了解當地營商環境，從政府層面全力促進與泰國的經貿協作。

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責任編輯：陳正怡