屯赤連接路巴士路線重組計劃曝光　5條屯門機場巴士線最多減價45%

▲ 屯赤連接路巴士路線重組計劃曝光航5條屯門機場巴士線最多減價45%。（資料圖片）

屯門公路自復工復課以來可謂每天「塞車」，不少新界西北居民對屯門至赤鱲角連接路（屯赤連接路）早日通車解困。運輸署今日（29日）向屯門區議會提交文件，交代屯赤連接路啟用後的巴士路線重組計劃，機場巴士路線重組後，可節省30%至40%的行車路程和時間，5條路綫車費減13%至45%，但往市區路線則未有安排。

屯門區議會交通及運輸委員會主席潘智鍵認為，路線重組需時和要經過多項程序，相信屯赤連接路啟用初期，仍不會有市區巴士路線使用。香港汽車會會長李耀培則認為，機場巴士在屯門公路的使用量似乎不算高，未必有顯著分流作用，長遠需重新規劃屯門公路部分路段，方能解決塞車問題。

屯門公路一直是新界西北與市區之間的「大動脈」，車流量每年均有上升，自從社會在疫情逐漸復工復課後，屯門公路幾乎每天都塞車。要解決屯門公路的問題，不少新界西北居民寄望即將啟用的屯門至赤鱲角連接路，希望能有助分流。而據路政署回覆指，屯赤連接路的結構工程已大致完成，預計最快於2020年年底完成。

運輸署今日向屯門區議會提交文件，只交代屯赤連接路啟用後機場巴士路線的重組計劃，文件指出機場巴士可於屯赤連接路啟用首日起使用新路線，以屯門區為例，其中5條有關路線調整料可節省30%至40%的行車路程和時間，車費亦可下調13%至45%。以來往屯門和機場的A33線為例，車費有望於現時27.7元下調至15元。

不過，文件對往市區路線分流未有著墨。屯門區議會交通及運輸委員會主席潘智鍵就指，現時屯門公路每日都會「塞車」，網上的「屯門公路塞車關注組」每天都有新貼文，抱怨當天屯門公路又再「塞車」。

雖然屯門居民希望連接路啟用後有更多交通選擇，但潘智鍵表示，巴士路線的重組一般要經政府提交文件和區議會討論，故相信就算屯赤連接路於年底啟用，市民於初期亦難賴以進出市區。

香港汽車會會長李耀培則認為，使用屯門公路的機場巴士不多，在公共交通上，有關調整未必有顯著分流作用。另外，透過由屯門經連接路出市區是否有時間效益，仍有待實測和研究。

根據運輸署提供資料，在2018年屯門公路最繁忙路段往市區方向，早上繁忙時段行車量為每小時5,850架次，以屯門公路最大容車量每小時6,300架次計算，早在2年前已使用率已達約93%，一旦出現交通意外，則會造成嚴重擠塞，加上2年來新界西北的人口增長，相信現況較2年前嚴重。

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記者：陳梓蔚