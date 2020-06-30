科大合辦EMBA　QS排名微跌至次位　中大獨辦課程躍升至第17位

▲ 香港科技大學與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程，在QS合辦EMBA課程排名榜微跌1位，屈居第2位。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今公布最新全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，香港科技大學與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程，自去年重奪合辦課程排名榜首後，今年微跌1位，屈居第2位；改由巴黎高等商學院、倫敦政治經濟學院和紐約大學斯特恩商學院合辦的Trium Global EMBA課程奪冠。

科大回應指，其合辦課程於過去數年在有關排名榜名列前茅，校方會繼續追求卓越，培育出具國際視野的亞洲商業領袖。

而港大與倫敦商學院及哥倫比亞商學院的合辦課程，亦由去年第2位降至第5位，按年下跌3位；港大與復旦大學合辦的IMBA課程則微升1位至第12位。

獨辦課程 中大EMBA升至17

至於獨辦課程，中大EMBA課程按年上升7位，至第17位。中大商學院回應指，對排名結果表示歡迎，將繼續審視課程在不同評分指標上的表現，秉承結合傳統與現代及融會中國與西方的理念，致力培育頂尖的管理人才。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅