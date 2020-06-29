西鐵線今清晨險現意外　列車行駛時相鄰軌道有維修人員正進行工作須急剎停

▲ 港鐵指一列西鐵線列車在今日清晨非行車時間，由紅磡站開往尖東站方向時險撞到維條人員。(資料圖片)

港鐵發新聞稿通報，今(29日)清晨非行車時間，港鐵維修工程人員進行非行車時間，在西鐵線紅磡站與尖東站之間進行預定的鋼軌更換工作，於早上約5時，一名列車車長在獲得車務控制中心授權後，以手動模式駕駛一列西鐵線列車，由紅磡站開往尖東站方向，為提供頭班列車服務作相關準備工作，期間，車長留意到有維修工程人員在相鄰的軌道範圍，並意識到此等情況屬不正常，當時，列車正以慢速行駛，車長隨即停下列車，列車當時於距離他們逾100米外的位置停下，現場負責維修工作的工程主管亦隨即通知車務控制中心相關情況。事件中無人受傷，西鐵線今早如常服務。

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港鐵稱，安全是港鐵公司營運的首要考慮。事件中，相關列車車長展現的安全意識，是安全營運的重要元素之一，公司十分關注今次事故，並正進行詳細調查，調查方向包括車務控制中心與現場維修工程人員之間的溝通，現階段不排除事件或涉及人為因素。一名行車控制主任已暫被調離職務，以協助進一步調查。

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責任編輯：楊玉珠