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【港產口罩供應】BFE+PFE達95%　九巴轉車站設口罩自動售賣機20元10個口罩

健康 21:34 2020/06/29

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熱門 林作 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

九巴今日（29日）宣布，首階段將於4個轉車站設置口罩自動售賣機。

本港的新冠肺炎疫情雖有所緩和，但口罩已經成為市民出入的必須品。九巴今日（29日）宣布，首階段將於4個轉車站設置口罩自動售賣機，當中有3個轉車站的口罩自動售賣機已投入服務。

據九巴介紹，首階段設置口罩自動售賣機的4個轉車站分別為大欖隧道轉車站（往元朗方向）、紅磡海底隧道收費廣場（往港島方向）、屯門公路轉車站（往屯門方向）及屯門公路轉車站（往九龍方向），除屯門公路轉車站（往九龍方向）的售賣機將於明日（30日）投入服務外，其餘3個轉車站的口罩自動售賣機目前已正式運作。

九巴指，口罩自動售賣機內出售的為九巴母公司載通國際在香港製造的口罩，每包20元，內有10個口罩。九巴並指期待未來將於更多地方增設口罩自動售賣機，方便不同區域的市民。

此外，為預防可能出現的第二波疫情，九巴表示7月將推出新措施加強車廂清潔，當中包括增加在車廂內放置消毒潔手啫喱，供乘客和員工使用，以及更換3000部巴士上車位置的消毒地毯。

九巴口罩規格：

  • 三層外科成人口罩
  • 17.5厘米 X 9.5厘米
  • 細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%
  • 過濾層採用MBPP白色熔噴無紡布
  • 不含人造玻璃纖維及合成乳膠
  • 符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產

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責任編輯:羅嘉欣

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