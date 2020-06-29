【鯊魚出沒】網傳西貢現約2至3米長鯊魚蹤影　水警：鯊魚多在一早一晚時份出沒

▲ 網傳西貢現約2至3米長鯊魚蹤影，警方表示已在西貢一帶海域加強巡邏。

香港水域有鯊魚？警方表示，鑑於網上流傳一條聲稱在西貢發現鯊魚的影片，片中鯊魚約2至3米長，更有網民懷疑鯊魚在香港水域出現，負責西貢一帶海域的東水警分區的水警輪，已就此加強巡邏。

水警東分區近岸巡邏小隊指揮官黃耀邦督察表示，影片中鯊魚游近一艘鈎魚船隻，相信會令市民感到擔心，警方雖然仍未確定有關鯊蹤片段是否在西貢水域拍攝，但已即時加派水警輪到西貢水域巡邏，特別留意一些泳灘海面，是否有異常情況。

黃耀邦強調，根據以往經驗，鯊魚多在一早一晚時份出沒，香港亦非首次出現鯊蹤，市民必須保持警覺，包括在康文署沙灘暢泳時，必須留在防鯊網範圍內，確保安全；進行水上活動必須結伴同游，切勿獨自下水；亦要時刻留意海面狀況，若發現鯊蹤，必須保持冷靜，即時停止水上活動，等候救生員或警方協助。

▲ 負責西貢一帶海域的東水警分區同事都已加強巡邏。

警方今日(29日)晚上在香港警察Facebook專頁貼文，

【香港水域有鯊魚？】大家今日可能都收到一條聲稱係西貢發現鯊魚的影片，片中鯊魚約二至三米長，更有網民懷疑鯊魚在香港水域出現。有見及此，負責西貢一帶海域的東水警分區同事都已加強巡邏。他們還送你三個小貼士。

#防鯊網

#結伴同游

#保持冷靜

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責任編輯 李志強