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【港區國安法】港國安委秘書長　料由特首辦主任陳國基兼任

政治 22:21 2020/06/29

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「維護國家安全委員會」秘書長一職，料由特首辦主任陳國基兼任。（資料圖片）

「港區國安法」明日表決通過，據悉，特首林鄭月娥出任主席的「維護國家安全委員會」，由中央任命的秘書長一職，將由現任特首辦主任陳國基兼任。

陳國基出身入境處，1998至2001年，借調至特區政府駐北京辦事處，2007年升任助理處長，2011年獲任命為入境處處長，2017年出任特首辦主任。

據悉，陳國基深獲北京信任，根據港區國安法草案說明，「維護國家安全委員會」的秘書長一職，是由特首提名，中央委任。

「維護國家安全委員會」的主席是行政長官，成員包括三位司長、保安局長、警務處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境處處長、海關關長和行政長官辦公室主任。國安委下設秘書處，由秘書長領導。

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責任編輯︰林曉君

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