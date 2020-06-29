【港區國安法】港國安委秘書長　料由特首辦主任陳國基兼任

▲ 「維護國家安全委員會」秘書長一職，料由特首辦主任陳國基兼任。（資料圖片）

「港區國安法」明日表決通過，據悉，特首林鄭月娥出任主席的「維護國家安全委員會」，由中央任命的秘書長一職，將由現任特首辦主任陳國基兼任。

陳國基出身入境處，1998至2001年，借調至特區政府駐北京辦事處，2007年升任助理處長，2011年獲任命為入境處處長，2017年出任特首辦主任。

據悉，陳國基深獲北京信任，根據港區國安法草案說明，「維護國家安全委員會」的秘書長一職，是由特首提名，中央委任。

「維護國家安全委員會」的主席是行政長官，成員包括三位司長、保安局長、警務處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境處處長、海關關長和行政長官辦公室主任。國安委下設秘書處，由秘書長領導。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林曉君