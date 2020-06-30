福建附小下月復辦實體小一入學簡介會　家長可親身了解學校防疫措施

▲ 福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，決定恢復舉辦傳統的實體小一入學簡介會，並增設家長課堂體驗環節。（學校提供）

新冠肺炎疫情下，不少中小學改辦網上新生入學簡介會，鑑於近日疫情稍為緩和，有直資小學決定於下月11日，率先恢復舉辦傳統的實體小一入學簡介會，讓家長親身了解學校的防疫措施等，但會削減參加名額，以確保參加者保持適當社交距離。

位於油塘的福建中學附屬學校，校長徐區懿華表示，早前面對疫情，原本計劃只舉行網上小一入學簡介會，但近日有見疫情稍為緩和，中小學生已經復課，校方臨時決定舉行傳統的實體小一入學簡介會，讓家長親臨校園作實地考察，了解學校防疫措施，以及學校教學理念和校園環境等。

名額減百 增家長課堂體驗

為確保參加者保持適當社交距離，只設700個名額，較去年減少100個，先到先得，周四（7月2日）起接受網上報名。校方仍會提供網上小一入學簡介會，照顧未能參與實體簡介會的家長。

同日學校新增家長課堂體驗活動，讓家長體驗一節35分鐘的課堂，以加深認識該校採取的「雙班主任制」上課模式，校方將透過抽籤安排約三分一出席實體簡介會的家長參與。

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責任編輯：馮琪雅