教育局要求學校調查疑發布不當言論教師　梁振英促公開已查明屬實的學校　不排除控告教局

▲ 教育局表示，在得悉事件後已立即聯絡有關學校及嚴肅跟進。（資料圖片）

有家長組織今日（29日）召開記者會稱，過去1個月接獲逾20宗有關教師疑在學校發布不當言論的個案，涉及使用偏頗教材及宣傳政治理念等。教育局晚上回應指，之前並無接獲有關投訴，在得悉事件後已立即聯絡有關學校及嚴肅跟進，包括要求學校調查事件及提交報告，若投訴個案屬實，會按個案嚴重程度採取行動，包括取消註冊或發出譴責、警告或勸喻信。

全國政協副主席、前特首梁振英晚上在Facebook發帖關注事件，更指教育局已有查明屬實的個案，但不肯公開涉事學校的名稱，有損家長的知情權。他稱803基金已委託律師去函教育局，要求按有關法例公開學校名稱，

如不得要領，不排除到法院控告教育局。同時，803基金正著手收集及公開更多的犯規教師及學校的資料。

教育局則重申，教師責任不單是傳授知識，還包括培養學生的品德和正面價值觀。局方尊重教師對不同議題，包括具爭議性的社會議題的看法，但必須在適當場合及以和平理性的方式表達，絕不能以個人政治觀點或立場影響學生，給予學生偏頗意見及誤導學生，如發現有教師違反專業操守，會按其嚴重性採取適當的跟進行動，包括向他們發出勸喻信、警告信或譴責信，提醒他們必須秉持專業操守，以符合公眾對教師的期望，情況嚴重者會考慮依據《教育條例》取消有關教師註冊。

民間組織接獲逾20宗教師發表不當言論個案 涉偏頗教材及宣傳政治理念

教育局強調，學校是學生學習的地方，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地。如局方接獲投訴，會從學校的監管機制及教師專業操守方面跟進，強調一向依據既定程序，以專業態度嚴肅跟進懷疑構成專業上失當行為的個案，而學校亦須負責監管轄下教師，並主動跟進涉嫌行為不當的教職員。

局方指，一直透過課程指引、教師專業培訓及校訪等，向學校闡述選用學與教資源的要求和準則，強調教師必須嚴謹選取教材，確保各科校本教材符合中央課程宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平；教師要透過有效的教學策略，讓學生掌握相關的知識和技能，同時培育正面的價值觀和態度。

學校管理層人員（包括中層科主任）有責任了解和監察教師選取或編訂的校本教材內容和質素，須符合課程發展議會的課程宗旨和目標，並要考慮到教材是否切合學生的程度和學習需要，以保障學生福祉，同時幫助他們建構知識，以持平和理性的態度表達意見，並讓學生建立正面的價值觀和態度。

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責任編輯：馮琪雅