美方停向香港出口軍用設備　林鄭月娥：任何制裁行動不會嚇怕我們

▲ （陳靜儀攝）

美國商務部長羅斯宣布，撤銷對香港的特殊待遇地位，並停止向香港出口軍用設備。行政長官林鄭月娥今（30日）早出席行會前表示，美國一直在本港享有貿易順差，強調不會被美國的措施嚇怕，相信在需要時國家會有反制措施。

林鄭月娥指，本港每年在美國入口大量貨物，美國長期在本港享有貿易順差，甚至是全世界最高的貿易順差，涉及300億美金。對於美方停止向香港出口軍用設備，她指，美國在出口不同產品是有不同的對待入口地方的做法，而美國一向對香港有較少限制，即不需要事先申請其他許可證等。

就美國指出其措施是為免這些設備落入解放軍手中，她反駁指，本港有嚴謹的貿易管制，不相信會出現這些情況。

不知道美國是懷疑、猜測或是指控，指出來港的產品會不受管制、而有風險的轉移到其他地方，這是需要反駁的。本港有嚴謹的貿易管制，不相信會出現這些情況，以前不會，今日不會，未來都不會。

她又批評香港有「一班人」時常乞求外國政府，特別是美國政府要干預香港事務、制裁香港，並強調任何制裁行動不會嚇怕政府，有需要時候國家會採取反制措施。

任何制裁行動不會嚇怕我們，我們亦有心理準備，有需要的時候，國家會採取反制措施。

她提到，港府曾對制裁的種種手段作出評估，雖然會帶來少許不便，但相信可在世界其他國家到產品的有替代品。至於會否有信心打造香港成為一個創科的中心，她表示難以評估，會繼續與科技界及幾間大學的科研人士保持聯絡。

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責任編輯：郭詩詩