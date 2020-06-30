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【港區國安法】消息：全國人大常委會全票通過港區國安法草案　料七一凌晨時分刊憲生效

社會 09:44 2020/06/30

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消息指，全國人大常委會全票通過港區國安法草案。全國人大常委會早上在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立「港區國安法草案」，消息指。「港區國安法草案」獲出席常委會會議的162名人大常委，全票通過。

【港區國安法】港國安委秘書長　料由特首辦主任陳國基兼任

「港區國安法」料七一凌晨時分刊憲生效，港區國安法的4項罪名包括：分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全。據知，有關罪行的刑責，分為3級，由3至10年不等，分裂國家、顛覆政權罪的判刑會較重，最高是終身監禁。

為落實國安法，香港將成立由特首林鄭月娥領導的「維護國家安全委員會」，據悉，主管委員會日常運作的秘書長，將由特首辦主任陳國基出任；此職是特首提名，中央任命。警隊也會成立新的國安部門。

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責任編輯：伍瑋瑋

國安法 港區國安法 人大常委 北京

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