【人倫慘劇】不滿59歲失業長子酗酒啃老　8旬母趁兒爛醉用電線纏頸勒死

▲ 8旬母不滿兒子啃老，趁兒子爛醉用電線勒死他。

日本發生一宗人倫慘案，一名84歲老婦不滿59歲兒子長期失業在家啃老，以電線勒死酒醉在家的兒子，其後致電警方自首。

據日媒報道，居於愛知縣瀨戶市原山台84歲的小林麻理子，不滿59歲長子小林洋一長期失業在家，整天在酗酒，兩人經常發生口角。小林洋一在28日再度酗酒，爛醉如泥，母親心生不滿，在當晚10時半左右，趁著兒子呼呼大睡時，拿起電線捆繞他的頸部，當場將他勒斃。

約一小時後，媽媽自行打110向警方自首稱，「我殺了兒子」。警方趕到現場後，看到小林洋一倒臥在地，雖然即時送院搶救，但在搶救2個半小時後，最終返魂乏術。

小林麻理子被捕後表示，兒子整天只知道喝酒，每次都因為工作的事與他爭執，令她傷透腦筋。最初小林麻理子被警方以企圖謀殺未遂拘捕，由於小林洋一死亡，警方將改將控謀殺，並繼續調查細節。

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