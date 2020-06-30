【限聚令】林鄭月娥指限聚令措施傾向進一步放寬　爭取本周內公布健康碼詳情

「限聚令」將公眾地方群組聚集的8人上限放寬到50人，有關措施將於星期四（7月2日）屆滿，行政長官林鄭月娥今日（30日）出席行政會議時指出，防疫抗疫採取張弛有遁的措施，本港已經有兩星期沒有本地個案，應該可以考慮稍為放寬，不過見到外國情況，放寬後經濟恢復起來疫情反彈，甚至要再推出限制措施，相信形成一種常態。

【港區國安法】消息：全國人大常委會全票通過港區國安法草案 料七一凌晨時分刊憲生效

她表示不希望香港出現有本地個案，但由於需要考慮經濟活動，經濟開始恢復，各行各業都希望恢復正常營業，有關於商業處所，很多都有限制，座位不可以多於一半，例如演藝行業表示演唱會只可以出售一半座位及康文署的場地也有限制，會重點看看有沒有空間放寬，以讓更多人參與。林鄭月娥指健康碼討論已進入最後階段，特區政府希望爭取於本周內有所公布。

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記者：伍瑋瑋