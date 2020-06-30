【保就業計劃】林鄭月娥：逾1萬名僱主下周初將獲工資補貼　涉及金額逾63億元

▲ （陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今日（30日）行會前指出，保就業計劃的審批工作已超過一半。今周將為第四批的11,044名僱主，於下周初會發放超過63億元的資助，當中包含27萬4600名員工。

她表示，第四批名單有8.3%是50人以上的中大型企業，即代表較大型的企業是較遲申請，平均為其僱主批出超過50萬元，較上三批的21萬高1.5倍；下周亦會為第四批的自僱人士發放一次性的7500元資助。

她指出，至今已有不超過17萬的僱主申請，連同第四批的審批，有逾10萬300名僱主及111萬名僱員受惠，共涉及254億元。在自僱人士方面，共有84,000名自僱人士，發放共6億3千萬元。

當局希望可在7月中可以完成所有保就業計劃第一期的所有審批工作，其後將馬上計劃第二期的申請。

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責任編輯：郭詩詩