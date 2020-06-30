【新病毒】BBC報道指內地專家發現新型豬流感病毒 　可經豬傳人恐引發大流行

▲ 內地專家發現新型豬流感，病毒可經豬傳人恐引發大流行。

新冠肺炎疫情尚未平息，惟近日有中國研究指出，專家發現一種新型豬流感病毒「G4」，由2009年引發瘟疫的豬流感「H1N1」所演變而成，目前已有豬傳人的案例，專家擔憂恐引發大流行。

據《BBC》報道，美國學術期刊《美國國家科學院學報》（PNAS）周一（29日）刊登一項研究，中國科學家發現一種新型豬流感病毒「G4」，報告指，該病毒具備「適應傳染人類的所有關鍵特點」。

研究由中國多位大學科學家和中國疾病預防控制中心共同進行，團隊於2011至2018年間，從中國10省多個屠場和一間動物醫院的豬隻身上，採集3萬個鼻拭子樣本。檢測後發現了179個豬流感病毒，當中大部分屬於一種自2016年起在豬隻間流行的新病毒。

團隊利用雪貂等動物進行實驗，發現「G4」極具傳染性，在雪貂身上引起的病徵，較其他病毒多。團隊相信，該病毒能夠在人體細胞複製，另外人類感染季節性流感後產生的免疫力，對「G4」無效。

豬場工人亦接受了血液抗體測試，發現已有10.4%人有「G4」抗體，代表他們曾受感染，推斷民眾中可能已有4.4%人受感染。可見病毒已由動物傳人，但目前未有證據顯示出現人傳人情況。

團隊擔憂「G4」傳染人類後會適應宿主，增加人傳人大流行風險，呼籲採取緊急措施，監察曾接觸豬隻的人。

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責任編輯：羅嘉欣