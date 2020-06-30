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【酒店自助餐】天際萬豪限時預購buffet享55折優惠　最平198元包加一歎自助午餐【附訂購連結】

休閒 10:31 2020/06/30

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熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查

天際萬豪酒店的咖啡室推自助餐預購優惠，55折歎新鮮多元化的海鮮拼盤。

暑假將至，正好安排一趟悠閒快活的大嶼山之旅，行程餐飲中加入去天際萬豪酒店的咖啡室，享用來自各地的海鮮和美饌，包括多款刺身壽司、藍青口、翡翠螺和海蝦，晚餐時段更有源源不絕的波士頓龍蝦、新西蘭生蠔、加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、牡丹蝦刺身等等，而且還推出限時預購優惠。

由即日起至2020年7月3日於指定網站購買自助餐兌換禮券，即可以低至198元之超值優惠價於2020年7月2日至8月31日期間兌換享用自助餐，數量有限，不容錯過！

另外，由即日至2020年8月16日，凡於天際咖啡室或酒店其他餐廳 (酒廊除外)，單次消費滿500元或以上，即可獲得住房禮券乙張，隨即於14日內以50%折扣預訂「Breakfast Delight」房間套餐 (預訂代碼：S4B)，每張券可最多連續入住3晚，暢享超值的豪華住宿體驗。   

消費滿指定金額，可即時換領50%折扣住宿券。(酒店提供)

天際咖啡室限時預購優惠如下：

1.自助午餐 (12nn-2:30pm)
價錢：周一至五   原價360.8元      優惠價198元       
        周六至日    原價426.8元      優惠價238元       

2.自助晚餐 (6pm-10pm)
價錢：周一至四    原價624.8元      優惠價348元        
        周五至日    原價701.8元       優惠價398元      

*以上價錢已包括加一服務費。

*自助餐禮券之使用受訂購網頁内之細則及條款約束。

查詢：3969 2500

記者：趙景隆

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