【港人移民】移民法國10年追夢體會搵屋難　港男化粧師：巴黎市中心外圍2個省常有搶刧

▲ 從不懂法文膽粗粗到法國追夢，移居巴黎10年的化粧師Wallace表示，勿因租金便宜居住於巴黎外圍的91省或92省，當地有很多搶劫。

任職化粧師的香港人Wallace移居法國巴黎已經10年，當初他由一句法文都不懂得，到現在在當地結婚和自組公司，背後所附出的努力不外為人道，Wallace自言當前初初來步到人生路不熟，除了搵屋難這第一等大事外，被搶劫更是每位住在巴黎的市民都必須經歷的事，港人移民「花都」前不可不知呢。

▲ Wallce說在巴黎找房子，現在多為朋友介紹，建議大家找戶單位時千萬不可以心急。（圖片由受訪者提供3

筆者笑言Wallace心口掛著一著一個「勇」字，單人匹馬放下所有工作就飛到去巴黎學習化粧，在這裏一個朋友也沒有，單是住在哪裏都叫他頭大如斗。

▲ 10年前來巴黎，現在除了做化粧的工作外，亦開設公司，為國外的公司作時裝顧問等工作。（圖片由受訪者提供）

最初來到巴黎其實沒有周詳計劃，只是一心想過來進修化粧，就好像很多學生來巴黎一樣，一邊進修、一邊找partime工作幫補生計，還記得當時不知就裏在香榭麗舍大道那區租了一個面積只有百多呎的單位居住，10年前的租金都要750歐元，相當昂貴。

當日胡裡胡塗的租屋情況不再復見，現在身為識途老馬的他，Wallace笑言搵屋有很多心得。

巴黎的租金從來都沒有便宜過，根據我的經驗，我提議大家在第3區瑪萊區或第8區聖日耳曼區租屋，說以第3區為例，雖然租金偏貴，例如百多呎的單位都要900歐元，但這地段勝在方便，附近有很多商店和超級市場，省卻不少麻煩。

▲ 因為新冠疫情的影響，今年3月的時裝周沒有了，工作量少不免大減。（圖片由受訪者提供）

登上華人網站找房子

其實巴黎有很多單位放盤，但對於一個初來巴黎定區的港人來說，找地產租樓手續繁複，包括你要有一份固定職業、有足夠薪金、而且還要有一個當地人以作擔保，加上中介費和兩個月按金等，試問剛來巴黎怎會有一個地道人幫你作擔保..... 所以大家何不來前，先來一次巴黎深道旅行，盡覽每一區環境，同時亦可登上一些華人網站，看看有甚麼單位放盤，好等自己有一個預算。

Wallace補充：

至於我不建議居住的有左岸鄰近巴黎鐵塔的第7區，亦即是奧賽博物館（Musee d'Orsay）附近位置，那裏非常不方便，就連找一間超級市場也不容易找到。此外，亦有人為了節省租金，住在巴黎市中心外圍的91省或92省，這些地方非常危險，新聞經常報道有搶劫發生。

▲ 有不少中國內地的影星來到巴黎，都會找Wallace負責化粧，圖為張國立。（圖片由受訪者提供）

幾乎每個人都試過被搶劫

不過，對於巴黎的治安問題，港人一早略有所聞，已經是半個巴黎人的Wallace不諱言，每一個住在巴黎人都曾經被搶劫過。

我堅信所有住在巴黎的人都曾被搶劫過，如果他說沒有，我真的不信，就以我為例子，我曾經被黑人搶過手提電話。有一次更驚險的是當時因為金錢問題住在遠離巴黎市中心的一個社區。 有一天因為工作後夜歸，在回程中途中有兩個阿拉伯人手持石頭跟著我，我嚇得走入停車場爬在車底逃生，我相信我如果不是這樣做，性命都會不保呢。

因此可見，在巴黎生活絕對要打醒十二分精神，幸好的是就如Wallace所說巴黎人甚少種族歧視，如果你身為藝術工作者，他們不會用錢來衡量朋友，而且更會對你非常欣賞，這方面可說是一種安慰。

記者：何偉雄