G.E.M.周興哲合作新歌《別勉強》　鄧紫棋拍MV騷琴技

▲ G.E.M.鄧紫棋與周興哲拍攝《別勉強》MV。

G.E.M.鄧紫棋的新專輯《摩天動物園》收錄的《別勉強》，G.E.M.邀來創作歌手Eric周興哲一起合唱，二人合作的MV已上架。

《別勉強》歌詞內容以「刺蝟的擁抱」來描述一段關係的狀態，雖然彼此都捨不得，但「愛不是對承諾逞強」，雙方都能理解「別勉強擁抱，把對方刺傷」的道理，在減低對彼此傷害的狀況下無奈選擇分手，但也感激曾經擁有過的感情。

而《別勉強》MV概念也從如同「刺蝟的擁抱」的戀人關係出發，兩人即使愛對方，但還是受到傷害，鄧紫棋的手上包裹著沾染血色的紗布，周興哲的手臂上黏著尖銳的刺，為此他大方秀出精壯的二頭肌，配合歌曲意境的特殊化妝相當吸睛，更大展演技詮釋拔刺的錐心之痛。

▲ 鄧紫棋與周興哲合唱《別勉強》。

不過兩人在在MV現場互動融洽，兩人碰面話匣子聊不完，從音樂聊到彼此健身減脂的經驗，聊得太開心，明明是在拍攝深情心碎的抒情歌MV，卻拍到笑場，兩人也能立刻重新進入狀況，達成導演的要求。

在MV的拍攝空檔，鄧紫棋信手拈來、不看樂譜即興彈奏自我消遣，見到導演組準備的道具是高難度的古典樂譜，鄧紫棋不忘趁機打歌說：「這太難了吧！我只會彈這兩句，彈不到就『別勉強』了！」

事實上她在13歲已完成英國皇家鋼琴檢定考試八級。不過當琴彈到一半，Eric也抵達拍攝現場，鄧紫棋見到Eric打趣地說：「知道你在我就不亂彈了！」

▲ 鄧紫棋本身是鋼琴高手。

然而拍攝的時候天氣非常冷，周興哲配合畫面需要，冒著低溫穿著無袖上陣，看到鄧紫棋的造型也很單薄，馬上貼心關心鄧紫棋會不會冷。

好在後來導演安排兩人披著毛毯拍攝，不過兩人才溫暖了短暫時間，就必須躺在地上演出，且是要躺在濕淋淋的道具血泊中，周興哲見狀就請工作人員在瓶子注入熱水當熱水袋給鄧紫棋取暖用，兩人在又濕又冷的情境中敬業完成。

最後收工已半夜，氣溫更低，兩人都一身血漿，由於現場只有一間清洗室，周興哲見狀說：「讓G.E.M.先清理，女生真的比較辛苦。」很有紳士風度。