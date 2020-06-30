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黃之鋒、羅冠聰及周庭退出香港眾志　黃之鋒：以個人身份踐行信念

社會 11:03 2020/06/30

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黃之鋒、羅冠聰及周庭在社交平台宣布退出香港眾志。（資料圖片）

消息指，全國人大常委會全票通過港區國安法草案。全國人大常委會早上在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立「港區國安法草案」，消息指。「港區國安法草案」獲出席常委會會議的162名人大常委，全票通過。

【港區國安法】消息：全國人大常委會全票通過港區國安法草案　料七一凌晨時分刊憲生效

香港眾志秘書長黃之鋒在今日早上10時半左右，在其個人社交平台宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志

黃之鋒的聲明如下：

自創立眾志而來，團隊伙伴未曾離開政治風眼，在抗爭路上即使面對再高的巨浪，大家未曾退卻，跟我迎難以上，我實在心存感激。

然而當國安惡法壓境、解放軍演示狙擊「斬首」，在香港從事民主反抗，憂心性命安危已不再是無稽之談。以十年起計的政治牢獄、送到白屋嚴刑銬問、乃至直接送中，誰也沒有辦法確定明天。

嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣。我現在宣佈辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志，並會以個人身份踐行信念。

香港的意志，不會因國安法或任何一條惡法而冰封。一年的時代革命，造就無數覺醒的人，走在城市裡的、每天肩碰肩的，清潔工到西裝友，都有可能是抗爭中的無名傳奇。只要香港人仍在，他們就得永遠懼怕我們、防範我們。我相信此刻世界上仍有無數雙眼，關切著香港，也注目在國安法下我個人的情況，我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。

羅冠聰及周庭也在差不多時間，在他們的個人社交平台宣布退出香港眾志，即看：https://bit.ly/2BkOb44

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責任編輯：伍瑋瑋

羅冠聰 黃之鋒 港區國安法 國安法 香港眾志 解放軍 人大常委 香港 北京

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