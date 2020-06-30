黃之鋒、羅冠聰及周庭退出香港眾志　黃之鋒：以個人身份踐行信念

消息指，全國人大常委會全票通過港區國安法草案。全國人大常委會早上在北京人民大會堂閉幕，表決並通過訂立「港區國安法草案」，消息指。「港區國安法草案」獲出席常委會會議的162名人大常委，全票通過。

【港區國安法】消息：全國人大常委會全票通過港區國安法草案 料七一凌晨時分刊憲生效

香港眾志秘書長黃之鋒在今日早上10時半左右，在其個人社交平台宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香港眾志

黃之鋒的聲明如下：

香港的意志，不會因國安法或任何一條惡法而冰封。一年的時代革命，造就無數覺醒的人，走在城市裡的、每天肩碰肩的，清潔工到西裝友，都有可能是抗爭中的無名傳奇。只要香港人仍在，他們就得永遠懼怕我們、防範我們。我相信此刻世界上仍有無數雙眼，關切著香港，也注目在國安法下我個人的情況，我會繼續堅守我家 - 香港，直到他們把我從這片地上滅聲、抹殺。