羅冠聰及周庭宣布退出香港眾志　羅冠聰：難料自身安危

香港眾志創黨主席羅冠聰及香港眾志前常委、前副秘書長周庭，二人今（30日）早10時55分左右，於社交平台Facebook宣布退出香港眾志。

另外，黃之鋒今日亦於社交平台宣布退出香港眾志：https://bit.ly/3ieN3Qo

▲ （社交平台截圖）

羅冠聰指出，於2016年4月起成立香港眾志， 4年來歷經不少風雨，惟《國安法》的將至，香港掀起一鼓腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪，導致人心惶惶，又指在浪尖的政治人物風險更大，因而宣佈退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗運動。

2016年4月，是眾志創立的日子，也是我以創會主席的身份，與一眾同儕共同承擔時代對我們的挑戰。四年來歷經不少風雨，我們依然團結向前，未忘初心。

然而，在《國安法》帶領下，香港掀起一鼓腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪、以思想入罪，輕則三年監禁，重則在白屋被刑求兼送中，人心惶惶。在浪尖的政治人物風險更大，在如此世道下，更是難料自身安危。

在時代的轉折，如何靈活應對、轉守為攻，正考驗著我們每位的智慧和決心。巨變將至，但我們絕不盲目絕望、輕言放棄，更需隨時代而行，尋找自身可以承擔、付出的崗位。港人的抗爭奮鬥不會止息，只會以更堅毅的姿態延續。

在此，我宣佈退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗運動。

「沒有甚麼能夠阻擋，你對自由的嚮往」

守護我城，直至最後一刻。願眾人平安。