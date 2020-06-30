羅冠聰及周庭宣布退出香港眾志 羅冠聰：難料自身安危
香港眾志創黨主席羅冠聰及香港眾志前常委、前副秘書長周庭，二人今（30日）早10時55分左右，於社交平台Facebook宣布退出香港眾志。
另外，黃之鋒今日亦於社交平台宣布退出香港眾志：https://bit.ly/3ieN3Qo
羅冠聰指出，於2016年4月起成立香港眾志， 4年來歷經不少風雨，惟《國安法》的將至，香港掀起一鼓腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪，導致人心惶惶，又指在浪尖的政治人物風險更大，因而宣佈退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗運動。
2016年4月，是眾志創立的日子，也是我以創會主席的身份，與一眾同儕共同承擔時代對我們的挑戰。四年來歷經不少風雨，我們依然團結向前，未忘初心。
然而，在《國安法》帶領下，香港掀起一鼓腥風血雨的文革潮，香港人將被以言入罪、以思想入罪，輕則三年監禁，重則在白屋被刑求兼送中，人心惶惶。在浪尖的政治人物風險更大，在如此世道下，更是難料自身安危。
在時代的轉折，如何靈活應對、轉守為攻，正考驗著我們每位的智慧和決心。巨變將至，但我們絕不盲目絕望、輕言放棄，更需隨時代而行，尋找自身可以承擔、付出的崗位。港人的抗爭奮鬥不會止息，只會以更堅毅的姿態延續。
在此，我宣佈退出香港眾志，並以個人名義繼續參與反抗運動。
「沒有甚麼能夠阻擋，你對自由的嚮往」
守護我城，直至最後一刻。願眾人平安。
另外，周庭指出，退出香港眾志是個沉重且迫不得已的決定。
我，周庭，宣布從今天起退出香港眾志。
作為創立團體的其中一員，這是個沉重且迫不得已的決定。未來的國際連結工作，我亦將無法再參與。
嚴冬在前，今天就此與伙伴戰友別過，各自在不同崗位上努力。
即使活在絕望當中，我們都要繼續以堅強的生活着，時刻記着彼此的存在。只要活着就會看見希望。
此外，香港眾志常務委員敖卓軒亦於早上11時宣布辭去常務委員一職。
我剛剛向香港眾志秘書處辭去了常務委員一職，同時亦遞交了退會通知。因此由即日起，我將正式離開這個組織。感謝戰友們在過去三年四個月陪伴我走過的這些難忘的路，並期望在未來與各位再見。
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責任編輯：郭詩詩