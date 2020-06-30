【北京疫情】天氣熱拉下口罩透氣逛市場20分鐘　巴士司機9日後確診染疫

▲ 天氣熱拉下口罩透氣逛新發地市場，巴士司機確診患上新冠肺炎。

北京新冠肺炎疫情反彈，自新發地市場6月11日爆第二波疫情，昨日（29日）首位患者康復出院。康復者為56歲民航機場巴士司機，6月3日於新發地市場逗留，9日後發燒，確診感染新冠肺炎。該名司機表示，因天氣太熱，在市場內曾拉下口罩透氣，相信因而受感染。

據《新京報》報道，該名56歲巴士司機何先生，6月3日於新發地市場買羊肉，逗留約20分鐘，兩日後感到乏力。至6月12日，何先生出現發燒症狀，最高體溫約38°C，往醫院求診後，確診感染新冠肺炎，CT掃描顯示右肺上葉有磨玻璃影。6月13日，他以新冠肺炎（普通型）被送到北京地壇醫院。

入院翌日，何先生體溫最高達39.8°C，並出現咳嗽症狀。接受治療後，他於6月16日回復正常體溫，臨床症狀、影像及化驗指標於數日內相繼好轉。後來於6月21日、6月26日兩次核酸檢測結果均為陰性，符合出院標準。最終他於6月29日上午出院。

康復者：天氣熱拉下口罩透氣

當被問到感染原因，何先生表示，自己於第一波疫情後放鬆了，不太警惕。在新發地市場逗留期間，因為天氣熱，不時拉下口罩透氣，估計可能是這些小動作令讓自己中招。不過，何先生的家人沒被感染，同時，因為疫情沒上班，他沒接觸過同事，故同事們也沒被感染。

早前，北京民航機場巴士有限公司官方微信公眾號發聲明指，6月13日，該公司1名員工被確診感染新冠肺炎，正接受隔離治療。由於疫情緣故，北京市省際道路客運班線自1月26日停運，一直以來該員工也沒與該公司其他人員及旅客有任何接觸。

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責任編輯：羅嘉欣