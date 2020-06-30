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Pixar《½的魔法》後另一新作《靈魂奇遇記》　影帝占美霍士獻聲尋回真我

娛樂 11:26 2020/06/30

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Pixar新作《靈魂奇遇記》。

彼思（Pixar）繼《½的魔法》後的動畫電影新作《靈魂奇遇記》（Soul）發布新預告，今次故事講一名黑人爵士樂教師Joe Gardner，其夢想是在著名爵士樂俱樂部演出，可是當他獲得演出機會時，卻意外墮進地下水道，由此意外靈魂出竅，而靈魂在不斷歷程中尋回真我，重新認識自己後後再投胎。

次預告以Joe的生活作主題，並由奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）聲演，預計今年暑假上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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