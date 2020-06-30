Pixar《½的魔法》後另一新作《靈魂奇遇記》 影帝占美霍士獻聲尋回真我 娛樂 11:26 2020/06/30 分享： 熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查 ▲ Pixar新作《靈魂奇遇記》。 彼思（Pixar）繼《½的魔法》後的動畫電影新作《靈魂奇遇記》（Soul）發布新預告，今次故事講一名黑人爵士樂教師Joe Gardner，其夢想是在著名爵士樂俱樂部演出，可是當他獲得演出機會時，卻意外墮進地下水道，由此意外靈魂出竅，而靈魂在不斷歷程中尋回真我，重新認識自己後後再投胎。 次預告以Joe的生活作主題，並由奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）聲演，預計今年暑假上映。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 迪士尼與彼思動畫《½的魔法》 蜘蛛俠星爵聲演兄弟 Pixar再施魔法展溫情+惹笑歷險之旅 11:56 2020/06/16 迪士尼與彼思動畫《½的魔法》 蜘蛛俠星爵聲演兄弟 Pixar再施魔法展溫情+惹笑歷險之旅 【黑寡婦】Marvel最強女特工身世之謎 施嘉麗揭Black Widow積極果斷 18:58 2020/01/15 【黑寡婦】Marvel最強女特工身世之謎 施嘉麗揭Black Widow積極果斷 【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作 導演丈夫為一場戲激嬲老婆 18:37 2020/06/19 【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作 導演丈夫為一場戲激嬲老婆 電影 荷里活 動畫片 Disney