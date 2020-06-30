啟發學生盡展潛能 參賽屢獲佳績

興趣與工作能夠一起共同發展，既能享受學習過程的樂趣，更能有優秀的表現。香港公開大學（下稱公大）提供超過40個全日制學士學位課程，讓學生選擇感興趣的課程。同時，公大的課程積極栽培及發掘學生的優勢和專長，為學生提供多個實踐自己所學的機會，讓公大學生能夠在本地和國際的比賽上發揮所長，屢獲佳績。

會計專業實戰 鍛煉綜合能力

個性嚴謹細心的蔡樂泉，自中學起修讀企業、會計與財務概論（BAFS），系統化的入賬過程將數據轉化為財務報表，他對這過程非常感興趣，因此選擇了李兆基商業管理學院專業會計榮譽工商管理學士課程。他形容，會計專業是一門集分類、整合和分析資訊的學科，能夠訓練思維的謹慎。他分享：「在課堂中我學習到會計、商業知識，亦可以修讀自己感興趣的通識課。商業管理學院的課程會包括不同的小組研習專題，讓同學可以從小組討論中模擬應用不同的商業知識，鍛煉解難能力和溝通技巧。」

▲ 蔡樂泉非常感謝公大為他安排的實習機會，讓他提升競爭力和學習建立良好的人際關係。

除此以外，公大積極支援學生的未來事業發展，提供本地及海外實習機會，讓學生可以更了解相關行業，在畢業前累積工作經驗。「進行實習前，學校為我們安排了簡介會，分享如何在職場上提升競爭力和建立良好的人際關係，更提醒我們需要具備求學精神，才能在實習過程中有所收獲。」蔡樂泉非常感謝公大為他安排的實習機會。他在香港第五大的會計師事務所BDO（香港立信德豪會計師事務所）春季實習表現優異，更在BDO最優秀實習生獎學金比賽中奪冠，獲得跟公司管理層進行影子實習及畢業後有條件聘任的機會。他分享：「三個月的實習讓我了解到核數師的工作和行業特色，雖然學校的課程未接觸到核數的部分，不過核數的工作內容多元化，能夠接觸不同行業和公司，我期望未來成為一位核數師。」

動畫教學理論實踐並重 磨煉出色作品

大家或多或少地看過日本動畫，好的動畫除了充滿故事性，背後還需要許多專業人士的努力。人文社會科學院動畫及視覺特效課程畢業生吳穎蕎、黃盈堃在求學過程中，一邊發掘自己在動畫方面的專長和興趣，一邊參加不同比賽豐富自己的履歷。她們的畢業作品《花抉》，先後獲得第21屆韓國富川國際動畫影展網上影片組別的「網民之選」（Netizen’s Choice）獎項和第25屆ifva獨立短片及影像媒體比賽動畫組「特別表揚獎」。

「這短片是我們的畢業作品，最初只是想寫一個關於女性的故事。我很喜歡50、60年代的感覺，所以構思了這個製作旗袍的女裁縫從小到老的故事。」黃盈堃分享了一步步令故事豐富完整的過程，她更表示，最初沒有想過結局會引起觀眾迴響，但畢業匯報後得到很多觀眾對影片結局的不同解讀，令短片主題變得更深刻。吳穎蕎亦分享說，創作過程中走訪過不同的裁縫店，嘗試在畫面中營造出90年代的港產電影風格。「我覺得《花抉》比較獨特的一點是畫風簡約，但構圖和顏色則較為豐富，中間亦加插了很多變幻的畫面，例如從一塊布變成一朵花，令動畫充滿特色。」二人認為能夠在國際及地區比賽中獲獎，是非常榮幸和鼓舞的一件事。因為比賽競爭激烈，作為未有豐富經驗的畢業生，能得到認可難能可貴。

▲ 吳穎蕎（左）及黃盈堃（右）表示公大的課程非常多元化，理論與實踐並重，讓學生可以掌握最新製作技術，幫助同學畢業後更快適應職場。

《花抉》融入了擔任導演的吳穎蕎、黃盈堃，與組員何秀汶、林輝、梁日豪在課堂上所學習的技巧。黃盈堃分享：「修讀課程以後，才知道動畫除了畫畫以外，還可以學到不同的創作技巧。例如攝影、電影等相關科目，讓我發現自己對創作故事非常感興趣。藉着不同創作，我能夠獲得很大的滿足感和樂趣。」吳穎蕎亦補充，公大的課程非常多元化，理論與實踐並重，除了不同的創作技巧和理論外，更會教授不同專業軟件的應用，讓學生可以掌握最新製作技術，幫助她畢業後更快適應職場。

活用英語研究 發揮學生潛能

修讀英語研究榮譽學士的陳團禮（Adrian）在中國日報社主辦的「21 世紀杯」全國英語演講比賽2020（香港賽區——大學組）勇奪亞軍和最佳演講風格兩個獎項。他形容，參加比賽讓自己過往在課堂上所學融會貫通，經老師Dr. Danny和Ms Catherine的針對性訓練和指導，自己在演講比賽中有了更好的表現。

回顧比賽過程，Adrian直言最大的挑戰在於即席演講：要在現場即時抽取演講題目，只有15分鐘的準備時間，便要空手上台即席演講。「抽到題目的一瞬間，我的腦海一片空白，非常茫然。幸好在準備參賽時，Ms Catherine為我們準備了很多演講題目進行即席模擬訓練，我很快調整好心情，順利完成演講。」Adrian更謙稱，同場比賽的同學們表現非常好，對於自己能夠獲獎感到非常意外和驚喜。Dr. Danny更笑稱Adrian在課堂上令一眾老師印象深刻：「我們觀察到Adrian在課堂上經常回應提問，勇於發表意見，英語流利，所以推薦他參賽。」

▲ Adrian（右）對英語演講的興趣，源於中學畢業時的致辭，而Dr. Danny（左）則幫助Adrian重拾興趣，更加強訓練演說技巧，讓Adrian在比賽中獲得佳績。

問及課堂間最深刻的事，Adrian指：「我們在英國University of Warwick修讀了一個3星期的課程。在一所世界知名學府進行文化學術交流，令我大開眼界。」Dr. Danny亦補充，同學修讀的課程名為Intercultural Pragmatics Course（跨文化語用學），能讓他們了解以英語作為母語及非母語的學生於英語運用上的異同，對同學來說是與別不同的體驗。

Adrian對英語演講的興趣，源於中學畢業時的致辭，入讀公開大學修讀英語研究課程既培養了自己對英語的興趣，更為他打開了英語世界的大門。以英語演講為例，課堂上會分析不同名人的經典演講辭，了解富有說服力和感染力的用詞；不同的句子結構、修辭手法會有不同的表達效果等。「在大學一、二年級，課程編排讓我們學習了理論和知識，而在大學三、四年級則能更深入地應用和實踐，分析不同的理論。」Adrian期望能夠在英語世界鑽研，他更考獲了香港大學的碩士學位繼續深造。

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