【好人好事】天降驟雨陌生女子默默為行動不便伯伯撐傘　網民：人間有愛

▲ 天降驟雨，一名陌生女子默默為行動不便伯伯撐傘。

好人好事，有網民最近分享一件窩心小事。昨天早上突然天降驟雨，一名撐著拐杖的伯伯走路緩慢，來不及避雨，有女途人見狀即上前，在伯伯背後為他默默撐雨傘，亦步亦趨，令不少網民大讚窩心，留言稱讚女子善舉。

據Facebook群組「真‧荃灣友」，有網民分享，昨日早上7時多，天空突然下起驟雨，一名行動不便、撐著拐杖的伯伯沒有帶雨傘，在雨中緩慢走路。這時，一名女途人見狀，特地走過去幫伯伯撐雨傘，在他背後為他擋雨。留意到伯伯步伐緩慢，女子也放慢腳步，默默跟隨，甚至連衣服背後也被雨水沾濕。

不少網民大讚事件很有愛：「無私」、「好人好事」、「心善人美」、「人間有愛」。雖然看不到女子外貌，有網民就讚女子一定很漂亮：「一定係靚女」、「靚女自己都淋濕晒」。有網民就分享，自己媽媽也試過數次，有陌生年輕人為她撐傘擋雨，很感謝這些年輕人：

我70幾歲的媽媽都試過幾次，在荃灣比唔識的年輕人撐傘擋雨，佢好感激你地班後生仔女。

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責任編輯：李迦善