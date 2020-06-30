【懷孕歧視】懷孕7個月媽媽拖兩子女行街　野蠻男嫌阻路起飛腳踢肚

▲ 懷孕媽媽帶兩子行街，竟被野蠻男起飛腳踢肚。

媽媽帶小朋友外出多會特別小心，若自己懷有身孕更會份外提高警覺。然而，日本卻有男子疑嫌孕婦及孩子擋路，在發生言語糾紛後惡意踢向孕婦肚子，警方其後透過翻查閉路電視，逮捕涉案男子。

據日媒報道，事發於今年4月13日，北海道札幌市一名懷孕7個月的孕婦，帶著5歲的兒子和7歲女兒走在行人路上，後方的男子疑因想超前，嫌孕婦帶著小孩擋路，於是不滿地說︰

擋著路，滾一邊去。

口角後向孕婦動粗

孕婦覺得自己遭受無理對待，與男子發生口角，男子大怒之下，竟起飛腳踢向孕婦的肚子，隨即逃離現場。所幸當時孕婦被踹後沒有受傷，腹中胎兒亦平安。

警方經過連月調查，翻查閉路電視後，於近日逮捕涉案51歲男子金子芳幸，疑犯承認對孕婦施暴。他稱自己要孕婦滾一邊去，孕婦回嘴出言不遜，他才會用腳踹人，更稱「因為對方肚子大很容易踢到，所以才會出腳」，明顯知道對方是孕婦，仍向其施暴，目前男子被暫時釋放，案件仍在調查中。

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責任編輯：王明芳