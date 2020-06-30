【港姐2020】一文盡睇首輪面試港姐戰衣　淘寶同款貨不用100元有交易【多圖】

▲ 香港小姐參選人戰衣一覽。

矚目選美盛事《2020香港小姐競選》在今日（6月30日）於TVB電視城舉行首輪面試！與以往不同，今次港姐參選佳麗面試先在網上直播與觀眾見面，而今日就是首現真身，參加港姐的佳麗經由康城地鐵站搭專車入TVB電視城，當中有年紀輕輕的學生，又有空姐、OL，可謂各有特色。

每年面試的佳麗，除外表引人注目外，衣著打扮都會引起網民討論。TOPick就佳麗的戰衣上淘寶網搜尋，發現不少連身裙都可以找出同款，而且價錢都非常便宜，可見位位候選人都知慳識儉。

參選人陳希文今年25歲，大學修讀歷史及政治，是加拿大與香港混血兒，現為項目經理。她的一身藍底車厘子戰衣同款，在淘寶售價為人仔¥59.9，低胸露腳設計戰鬥格十足！

【港姐2020】香港小姐首輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

▲ 陳希文。

現年23歲的Lulu是UCLA的學生。她的一字肩紅色長裙非常搶眼，在淘寶同款售價¥59，加上一頂闊邊帽，配合炎炎夏日，夠哂渡假悠閒風情。

▲ Lulu。

27歲的Jessie是兼職模特兒，穿上黑白色吊帶連身裙的她肩上手挽兩袋，但裙子可謂是全場最平，同款在淘寶只需人仔¥38！

▲ Jessie。

另外，在淘寶上同款稍貴一元（¥39）的格仔連身裙，就由21歲的Jenny穿上，身材嬌小瘦削的她，穿上這條裙，年輕得似中學生。

▲ Jenny。

比21歲佳麗更年輕的Yoyo，今年20歲，是一名學生。她所穿的白色連衣裙同款在淘寶賣¥54.8，被形容是「夜場直播」用的衣服。

▲ Yoyo。

19歲的恆生大學學生藩紫詠（Anna），就穿起近年大熱的韓味綠色碎花裙，淘寶同款賣¥58。

▲ 藩紫詠。

23歲的Chloe穿上白色公主袖連衣裙，同款在淘寶賣¥139。

▲ Chloe。

而23歲的范倩文的白色露肩連衣裙，同款在淘寶賣¥238，暫時全場最貴的淘寶同款。

▲ 范倩文。

不過以上是指淘寶有同款衫出售，而參加者未必在淘寶購買戰衣。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2