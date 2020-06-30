【親子好去處】康文署轄下博物館7月1日重開　參觀人士先到先得方式進館

▲ 康文署宣佈轄下所有博物館將於7月1日恢復正常開放時間。

本港新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署在6月24日宣佈轄下所有博物館將於7月1日恢復正常開放時間，家長不妨趁帶子女到場參觀，走出課室、家外吸收新知！

7月1日起恢復正常開放時間

康樂及文化事務署宣佈，因應新冠肺炎的最新情況，轄下所有博物館，包括香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學舘、香港鐵路博物館、香港海防博物館，還有去年底才重開的香港藝術館等，將於7月1日恢復正常開放時間。

受影響通行證持有人指定時間免費入場

由於全港的博物館在1月29日至6月30日期間暫停開放，署方安排所有在這段時間受影響的博物館通行證持有人，由7月1日開始，可憑原有通行證於指定期限免費入場參觀，免費期限按通行證受影響的有效日數而定，詳情請參閲「博物館通行證持有人豁免入場費用安排對照表」。

將限制參觀人數及做好防疫

康文署表示，7月1日起將限制參觀人數，參觀人士以先到先得方式進館，而且在入場前須接受體溫檢測及以酒精搓手液清潔雙手。當局亦建議入場人士在參觀期間佩戴口罩。

兒童遊樂設施暫時關閉

另外，因應疫情，博物館將加強清潔消毒措施，並會繼續暫停開放館内的兒童遊樂設施，亦要求12歲以下小童必需在成人陪同下到場參觀，更多詳情請瀏覽康樂及文化事務署博物館網頁。

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責任編輯︰李世聰