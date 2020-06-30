承認北角襲警拒捕經審訊罪成　19歲大專男生判監10個月

▲ 被告於東區法院被判監10個月。（資料圖片）

去年9.15有人發起於港島遊行，警方當晚在北角追捕示威者時，19歲身穿「岳」字灰衣的大專男生疑以自拍棍襲擊督察被捕，早前承認襲警及管有攻擊性武器兩罪，並否認拒捕受審，最終被裁定罪名成立，今（30日）於東區裁判法院被判監10個月。辯方求情指，被告當時並無參與示威，外出時看見警員推人進後巷，一時衝動犯案。

被告陳以晉（19歲），修讀香港專業教育學院高級文憑，早前承認襲警及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，控罪指他於2019年9月15日在北角七海商業中心外襲擊督察，以及在無合理辯解下管有1支伸縮棍。他另否認當時有拒捕，經審訊後被定罪。

辯方求情時指，背景報告指被告是校內活躍分子，積極參與運動等活動，案發時並無參與示威，他外出時看見警員推人進後巷，一時衝動犯案，低估其後果，現已知錯，承諾以後會循規蹈矩，希望獲得輕判。

代表律師引述勞教中心報告指，被告不適合入勞教中心，被告知道判監無可避免，而被告並非有預謀，受襲督察事後有受傷，獲得較長的病假，但之後並毋須接受額外治療。

裁判官香淑嫻判刑時指，被告背景良好，無刑事定罪紀錄，其襲警、管有攻擊性武器、拒捕3項控罪分別以12個月、8個月及9個月監禁為量刑起點，部分同期執行，扣減刑期後，總刑期為監禁10個月。

案情指，案發當晚，警方在北角進行驅散，被告與另外4名示威者到達七海商業中心附近1個露天停車場，警員追至，4人在車間匿藏，其中1人嘗試逃離，被告突然取出拿出1支自拍用伸縮鋁棒，從後打督察的背部，督察隨即以警棍還擊，被告再打其左肩5下。醫療報告指督察左肩觸痛，腳有骨折等。

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記者：林欣樂