【夏日護膚】夏季肌膚易出油生暗瘡　2個護膚品牌抗敏清爽新產品告別油光面

▲ 夏季到，需要用清爽和抗敏的護膚品，好好保養肌膚。

踏入7月，天氣更炎熱，加上長期戴口罩，要保養皮膚，需要保持皮膚清爽！以下兩個品牌推出的夏日護膚品系列，正好滋潤皮膚，告別油臉。

First Aid Beauty（FAB）

▲ 全新純淨溫和胺基酸泡沫潔面乳（右）及控油保濕面霜（左）（圖片由FAB提供）

急救敏感肌而成名的FAB，今個夏日推出了全新純淨溫和胺基酸泡沫潔面乳及控油保濕面霜，滋潤肌膚同時擺脫滿臉油光。

FAB純淨溫和胺基酸泡沫潔面乳更兼具從蘋果提取的天然溫和胺基酸、膠體燕麥、蘆薈及紅沒藥醇等成分，柔膚溫和，不刺激肌膚，能鎮靜、舒緩及滋潤肌膚。

產品含有的純植物成分適用於敏感肌，可以為缺水、敏感紅腫及粗糙肌質打造健康有光澤的肌膚，於悶熱的夏天為皮膚帶來零負擔的清爽體驗！

FAB全新強效修復控油保濕面霜含有皇牌膠體燕麥、透明質酸及吸油粒子等成分，而煙醯胺則可以有效抑制油脂分泌、有助減少粗大毛孔出現，擊退滿臉油光！當中的吸油粒子更能為肌膚締造啞緻感，讓妝容變得更持久貼服。

innisfree

▲ 藍莓癒肌平衡系列（圖片由innisfree提供）

innisfree的藍莓癒肌平衡系列長踞韓國熱賣榜，今年終於登陸香港！以具有高效抗氧化能力的濟州藍莓，打造出最新鮮富營養的Superfood護膚產品，整個系列包括潔膚水、潔面膏、爽膚水、乳液、面霜及防曬霜。

系列加入了弱酸性pH平衡配方，同時平衡水油及保濕抗氧，提倡5大無添加：無paraben類防腐劑、無礦物油、無人工色素、無人工香料、無動物性原料，以溫和、低敏、低刺激的配方成分，敏感肌人士適用！

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩