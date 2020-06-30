【新冠肺炎】本港今日沒有本地感染病例　連續17日本地「零確診」

▲ 本港疫情持續放緩，政府指傾向進一步放寬限聚令措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（30日）沒有本地確診個案，即連同今日將連續17天本地「零確診」，衞生防護中心及醫管局今午不會召開記者會交代疫情。截至昨日，本港現累計1,203宗確診及1宗疑似個案。

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本港昨日（29日）新增4宗輸入個案，當中3名患者均於昨日由菲律賓抵港，涉及36歲至53歲女子，當中一人前日起有咳嗽，其餘人士均無病徵，現於聯合醫院隔離治療；餘下一宗個案涉及一名23歲英國留學男子，今個月16日返港，上周四起出現咳嗽症狀。

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中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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記者：伍瑋瑋