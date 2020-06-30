【校園欺凌】不堪長期被欺凌掟校霸落4樓致終身殘廢　施襲者家屬：兒子忍無可忍才復仇

▲ 不堪長期被欺凌，掟校霸落4樓致終身殘廢，施襲者被控故意殺人。

廣西河池市一間中學去年9月發生恐怖校園欺凌事件，一名男生在小息期間，被另一名男同學拋下樓，造成多個器官受損，經治療後目前已出院，可以走路，但不能久坐。近日案件在當地法院開庭審理，施襲者的家屬指，兒子經常被欺負，懷疑是忍無可忍才復仇。

根據內媒報道，事發在2019年9月16日，據警方調查，施襲者黃某在學校洗手間小便，受害人韋某等7人在洗手間抽煙，黃某以為被偷看，雙方發生口角繼而動武。雙方停手後，兩人先後離開洗手間，惟黃某在走廊看見韋某，想起剛才被毆打非常氣憤，遂上前抓住韋某將其扔下樓。

被扔下樓的韋某受重傷，初步被診斷為內臟破裂、肺部氣管破裂、出血不停、全身多處骨折。受害人的父親表示，兒子需在深切治療部留醫，家人要負擔龐大的醫療費用。

韋某的家屬在網上發起籌款獲得10萬元捐款，而校方和對方家長分別支付3萬元和1.5萬元。目前，韋姓學生已經出院，可以走路，但不能久坐。

而黃某的家長則哭訴，兒子雖然身高達190cm，但在學校經常被人欺負，懷疑是忍無可忍才復仇。黃父曾申請為兒子進行精神鑑定，經評估後顯示黃某並無精神障礙，但黃父根據以往的經歷，認為他智力上有小問題。

案件近日開庭審理，檢察院以故意殺人罪名起訴黃某，建議量刑5-10年。被告律師希望法官能考慮到黃某主動投案自首，加上未滿18周歲，而減輕量刑。

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責任編輯：羅嘉欣