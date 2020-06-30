【口罩被盜】港府陸續向每戶派發10個口罩 有市民指家中信箱口罩被偷走

▲ 有市民指家種郵箱的口罩被偷。

新冠肺炎疫情漸趨緩和，但仍不可以掉以信心。特首林鄭月娥上周表示，港府已準備好與病毒打持久戰，政府6月底開始透過香港郵政，免費向全港每個住宅地址，派送資助計劃下首批採購的一次性口罩一包，內附10個一次性口罩，希望與市民共享，同心抗疫。不過，有市民表示香港郵政今日（30日）派發口罩，但自家的口罩卻被人偷去，呼籲市民小心。

該名網民在口罩群組上發帖，指郵政向家中信箱派發的口罩被人偷去，呼籲市民小心。

今日郵差派每戶10個口罩入我家信箱，不幸俾人偷咗，大家今日留意下。

據悉，該名網民住在荃灣區的舊式私人樓宇，暫時未知道是否舊式唐樓。

不過，該名網民的遭遇卻惹來其他人討論，有人指現在市民的口罩充足，10個口罩不值錢，「咁都有人偷！」也有人建議涉事網民向管理處反映，如果有閉路電視可能會知道事發經過。

除了每戶派發一次性10個口罩外，所有持有效香港身份證而未有透過網上登記索取「銅芯抗疫口罩+™」的市民，可於即日起至7月15日期間，親身到全港郵政局索取口罩，而房委會轄下公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨居民，亦可選擇到所屬屋邨辦事處索取。

創科局指，市民索取口罩時，須向郵政局或屋邨辦事處職員出示香港身份證正本，職員會即時在電腦或手提裝置輸入市民的身份證號碼，如確認該巿民未曾索取，職員便會派發一個成人尺碼的「銅芯抗疫口罩+™」，郵政局或屋邨辦事處的電腦或手提裝置不會儲存市民的身份證號碼及其他個人資料。

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責任編輯：王明芳