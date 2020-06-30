【新冠肺炎】梁卓偉：群體免疫不足一半　第二波來襲無可避免

▲ 梁卓偉認為無可避免第二波疫情的來襲。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，近日稍有緩和，惟多個專家預計將有第二波來襲。港大醫學院院長梁卓偉認為現時不足一半人有群體免疫，第二波疫症來襲無可避免。

本港抗疫近半年，累計至今已有逾1200宗確診及疑似個案，近日疫情稍有放緩。不過，政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今出席香港科學院「2019冠狀病毒病網上研討會」時指，現時人口不足一半人對新冠病毒有群體免疫，且冬天為流感等病毒的活躍期，料第二波疫情來襲將無可避免。

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他認為，如將所有防控措施放寬或解除，都會令疫情如美國般反彈，亦需時較長時間才可將病毒即時有效繁殖率（Rt），惟第二波來襲時，相信當局會持續進行防疫措施，相信屆時疫情不會如首輛疫情般大。

美籍華裔科學家何大一則稱，現時全球積極研發的疫苗中，有17項疫苗已進入人體測試，「以疫症只有6個月而言，已算相當快」，強調仍有不少未知之數，包括疫苗是否於年長人口有用、抗體可持續多久等，但相信當中會有疫苗研發成功，最快可於今年內通過測試，明年推出市場。

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記者：陳正怡