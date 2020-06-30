【港區國安法】民主派去信梁君彥 要求即時召開行政長官答問會 政治 12:36 2020/06/30 分享： 熱門 香港小姐 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 CuMask 劇情預告 超市大搜查 全國人大常委會通過港區國安法，料稍後納入《基本法》附件三。22名民主派議員今日（30日）去信立法會主席梁君彥，要求就港區國安法即時召開行政長官特別答問會。 民主派在信中指，港區國安法對香港影響極其深遠，關係到一國兩制落實，而人大已經完成立法程序，相信正就條文諮詢特區政府。 民主派認為，現時立法是米已成炊，特首林鄭月娥有迫切需要，緊急向立法會匯報及接受質詢，讓公眾了解港區國安法在港實施的細節，包括新設立機構的職能操作、刑責細節及法庭安排等。 責任編輯：陳宛彤 相關文章 黃之鋒、羅冠聰及周庭退出香港眾志 黃之鋒：以個人身份踐行信念 今日 11:03 黃之鋒、羅冠聰及周庭退出香港眾志 黃之鋒：以個人身份踐行信念 【港區國安法】民建聯稱立法成一國兩制守護法 工聯會促港府盡快頒布實施 今日 12:09 【港區國安法】民建聯稱立法成一國兩制守護法 工聯會促港府盡快頒布實施 【港區國安法】譚耀宗料下午公布草案 條文有談及陪審團及追溯力 今日 12:27 【港區國安法】譚耀宗料下午公布草案 條文有談及陪審團及追溯力 港區國安法 梁君彥 立法會