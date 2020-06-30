【港區國安法】民主派去信梁君彥　要求即時召開行政長官答問會

全國人大常委會通過港區國安法，料稍後納入《基本法》附件三。22名民主派議員今日（30日）去信立法會主席梁君彥，要求就港區國安法即時召開行政長官特別答問會。

民主派在信中指，港區國安法對香港影響極其深遠，關係到一國兩制落實，而人大已經完成立法程序，相信正就條文諮詢特區政府。

民主派認為，現時立法是米已成炊，特首林鄭月娥有迫切需要，緊急向立法會匯報及接受質詢，讓公眾了解港區國安法在港實施的細節，包括新設立機構的職能操作、刑責細節及法庭安排等。

責任編輯：陳宛彤