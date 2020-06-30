【自私父母】4頑童石頭刮花45輛名車遭索償164萬　囂張父母辯護：年少無知很正常

▲ 廣東有4名頑童用石頭刮花45輛名車，但其父母卻懶理，並稱年少無知很正常。

家長應時刻看管孩子，以免發生意外或闖禍。廣東東莞一個屋苑有4名貪玩兒童拾起路邊的石頭，刮花停泊在路邊的車輛，一共45輛名車被刮花得不堪入目，事後頑童的家長竟佯裝不知，態度囂張令車主報警，要求索償150萬人民幣（約164萬港幣）。

綜合內地媒體報道，東莞市本月22日接獲群眾報警，稱停放在屋苑內的車輛被人刮花。翻查閉路電視後發現，有4名兒童貪玩地拾起路邊的石頭，刮花停泊在屋苑路邊的45輛名車，當中不乏寶馬、賓士及林肯等名車，其中37輛名車被嚴重刮花，維修價格共達12萬人民幣（約13.2萬港元）。

家長裝作不知 企圖蒙混過關

據了解，涉事的4名孩子已非年幼，最大已是11歲，4人是表兄妹及堂兄妹的關係。然而，家長們知道孩子闖禍後竟裝著不知道，對事件不聞不問，希望蒙混過關，更沒有向車主作出任何道歉及賠罪，而其中一名家長接受傳媒訪問時更表示，

年少無知很正常。

家長終向車主道歉

由於4名頑皮孩子未達到承擔刑事的責任年齡，警方不會處罰相關兒童，又指賠償方面，只能由車主與家長們傾討賠償方案，警方將積極提供協助。警方補充，經協調後，家長們近日已向車主道歉，並表示願意承擔責任。

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責任編輯：王明芳